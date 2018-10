Giá USD ngân hàng lại tăng kịch trần, vượt 23.400 đồng/USD

08/10/2018 13:26

Tỉ giá trung tâm ngày 8-10 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.721 đồng/USD, tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Đây là mức cao nhất của tỉ giá trung tâm từ đầu năm đến nay, tăng 1,41% so với cuối năm ngoái.

Với biên độ +/-3%, các ngân hàng thương mại được giao dịch USD với tỉ giá sàn 22.039 đồng/USD và tỉ giá trần 23.402 đồng/USD.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh trong ngày đầu tuần.

Vietcombank niêm yết USD mua vào 23.315 đồng/USD, bán ra 23.395 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng mỗi USD so với phiên cuối tuần.

Một số ngân hàng nâng giá bán USD tiền mặt lên mức cao hơn. Như Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mua vào 23.300 đồng/USD, bán ra 23.390 đồng/USD, trong khi giá bán USD tiền mặt lên tới 23.400 đồng/USD.

Tại Sacombank, giá bán USD tiền mặt kịch trần biên độ 23.402 đồng/USD, trong khi giá giao dịch chuyển khoản ở mức 23.311 đồng/USD mua vào, 23.388 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch ở mức 23.440 đồng/USD mua vào, 23.490 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 20 đồng mỗi USD so với hôm cuối tuần. Hiện chênh lệch giữa USD trong ngân hàng và trên thị trường tự do ở mức khoảng 90 đồng/USD.

Trên thị trường vàng, giá vàng trong nước tiếp tục biến động trong vùng hẹp, thị trường im ắng. Ngày đầu tuần, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết 36,38 triệu đồng/lượng mua vào, 36,52 triệu đồng/lượng bán ra, giảm nhẹ so với hôm cuối tuần.

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng ổn định dưới ngưỡng 1.200 USD/ounce, khi đang được giao dịch quanh mức 1.196 USD/ounce.

