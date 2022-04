Ngày 10-4, giá vàng ở thị trường trong nước được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao khi nhiều ngân hàng và công ty vàng lớn nghỉ giao dịch cuối tuần.



Mở cửa giao dịch, giá vàng SJC được một số doanh nghiệp giao dịch quanh 68,6 triệu đồng/lượng mua vào, 69,4 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với hôm qua.

So với cuối tuần trước, giá vàng hôm nay đối với SJC tăng khá mạnh, khoảng 550.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tiến sát vùng 70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ở mức 55 triệu đồng/lượng mua vào, 56 triệu đồng/lượng bán ra - tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Như vậy, giá vàng trang sức tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Đà tăng của giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K mạnh hơn so với giá vàng SJC khi biến động sát với giá thế giới hơn. Giá vàng SJC tiếp tục duy trì khoảng cách chênh lệch rất cao so với vàng thế giới, ở mức trên 15,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, giá vàng SJC cũng cao hơn giá vàng trang sức trên 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay duy trì ở vùng sát 70 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC và được dự báo tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 1.946 USD/ounce, cao hơn khoảng 20 USD/ounce so với cuối tuần trước (tương đương mức tăng khoảng 500.000 đồng/lượng).

Giá vàng thế giới tăng mạnh vào phiên cuối tuần khi nhảy vọt từ vùng 1.931 USD/ounce rồi đóng cửa quanh mức 1.946 USD/ounce.

Với những diễn biến tích cực của giá vàng thế giới trong tuần qua, đồng thời tiến sát vùng 1.950 USD/ounce khiến cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều lạc quan về xu hướng của giá vàng tuần tới, theo kết quả khảo sát của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall với 16 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, tới 63% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 38% nói giá vàng đi ngang và đáng chú ý là không có nhận định nào cho rằng giá vàng sẽ giảm.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street với 842 nhà đầu tư tham gia trả lời, có tới 57% nhận định cho rằng giá vàng sẽ tăng những ngày tới, chỉ 23% nói giá vàng giảm và số còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay đối với vàng SJC tăng đáng kể so với cuối tuần trước

Theo giới phân tích, giá vàng sẽ duy trì đà phục hồi trong tuần tới bất chấp lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ có thêm những đợt tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo.

Giá vàng được kỳ vọng sớm quay lại mức 2.000 USD/ounce trong bối cảnh tình hình địa chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn còn phức tạp, giá năng lượng tăng cao trở lại.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 54 triệu đồng/lượng.