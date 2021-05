Giá vàng hôm nay của thế giới giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 13-5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.815 USD/ounce, giảm 22 USD so cùng thời điểm hôm trước.

Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 12-5 giá vàng thế giới gần như không thay đổi nên trong khoảng thời gian này giá vàng SJC tại Việt Nam chỉ giảm 20.000 đồng/lượng, cuối ngày giao dịch tại 56,13 triệu đồng/lượng. Như thế, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm sâu dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo. Cụ thể, CPI tháng 4 -2021 của Mỹ tăng 0,8 điểm % so với tháng trước và tăng 4,2 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy lạm phát tại Mỹ lên tới 3% vượt xa so với dự báo là 2,3%

Tuy lạm phát tại Mỹ gia tăng nhưng USD vẫn không suy yếu. Nguyên nhân là lãi suất trái phiếu Mỹ từ 1,62%/năm vọt lên 1,69%/năm. Từ đó, giới đầu tư tài chính thu gom USD để mua trái phiếu, giúp đồng tiền này tăng giá dữ dội. Giá vàng hôm nay vì thế gặp bất lợi.

Mặt khác, những lo ngại về lạm phát tăng cao, căng thẳng quân sự ở khu vực Trung Đông leo thang đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư trên Phố Wall bán tháo cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm nhiều. Họ trú ẩn vốn vào USD tăng thêm sức mạnh cho "đồng bạc xanh".

Thế nên khi USD ngày càng mạnh lên, lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục leo thang, giá vàng thế giới gánh thêm áp lực đi xuống. Theo đó, không ít nhà đầu tư đã đưa vốn vào trái phiếu để kiếm lời. Số khác thì mạnh tay bán kim loại quý nhằm phòng tránh rủi ro. Giá vàng có lúc mất đi 30 USD/ounce.

Giao dịch trên thị trường cho thấy khi Mỹ công bố lạm phát cao hơn dự báo, giá vàng đã có phản ứng tích cực, từ 1.830 USD/ounce vọt lên 1.842 USD/ounce. Tuy nhiên, do lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, USD tăng giá trên diện rộng nên giới đầu tư vàng đã có động thái bán tháo.

Lập tức, giá vàng thế giới giảm mạnh 30 USD/ounce, từ 1.842 USD/ounce xuống còn 1.812 USD/ounce lúc 4 giờ ngày 12-5 theo giờ Việt Nam. Tiếp đến, giá vàng hôm nay tăng nhẹ và đến 6 giờ cùng ngày giao dịch tại 1.815 USD/ounce