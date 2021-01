Đầu ngày 6-1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch tại 1.950 USD/ounce, tăng thêm 8 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước.

Trước đó, giá vàng SJC ngày 5-1 tại Việt Nam tăng 250.000 đồng/lượng, từ 56,9 triệu đồng/lượng lên 57,15 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

Một trong những yếu tố thúc đẩy giới đầu tư đưa vốn vào vàng là nước Anh phong tỏa trên toàn quốc trong 6 tuần nhằm ngăn chặn mức độ lây lan Covid-19, đồng thời các trường học tại quốc gia này tiếp tục đóng cửa đến ngày 15-2.

Mặt khác, không ít nhà đầu tư lo sợ biến thể mới của Covid-19 có thể bùng phát trên diện rộng, kìm hãm đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Theo đó, họ tăng sức mua kim loại quý giúp giá vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tiên của năm 2021 (kéo dài từ đêm ngày 4 đến rạng sáng 5-1) các quỹ đầu tư vàng đã mua vào 18,5 tấn vàng sau khi đã mua 1,3 tấn vàng trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020.

Trong khi đó, USD tiếp tục suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác, giá dầu thô tăng lên 48,5 USD/thùng tạo động lực cho giá vàng đi lên. Đặc biệt, chính phủ Anh chi 4,6 tỉ bảng Anh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do Covid-19 làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu. Bởi lẽ, nhiều quốc gia tiếp tục bơm thêm tiền ra thị trường, nhằm cứu vãn nền kinh tế đang sa sút do dịch bệnh. Có thể, thông tin này đã thúc đẩy không ít nhà đầu tư trú ẩn vốn vào kim loại quý, tác động tích cực đến giá vàng.

Giao dịch trên thị trường cho thấy đầu ngày 5-1, các nhà đầu tư mua bán khá thận trọng. Giá vàng có nhiều thời điểm biến động quanh mức 1.940 -1.945 USD/ounce. Tuy nhiên, khi chính phủ Anh ban hành lệnh phong tỏa trên cả nước, giới đầu tư đã bán cổ phiếu khiến chứng khoán châu Âu phiên thứ 2 liên tiếp "đỏ" sàn. Họ hướng dòng tiền vào vàng giúp giá kim loại quý này có lúc tăng 15 USD/ounce, từ 1.937 USD/ounce lên 1.952 USD/ounce. Sau đó, giá vàng tăng giảm 5-10 USD/ounce. Đến rạng sáng 6-1, giá vàng giao dịch tại 1.950 USD/ounce.

Edward Moya - nhà phân tích thị trường tại Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) nhận định thị trường vàng 2001 tiếp tục khởi sắc, nhờ có thêm nhiều gói kích thích kinh tế và rủi ro lạm phát . "Covid-19 đã gây ra vết sẹo kinh tế to lớn cho Mỹ và những gì chúng ta có thể nhìn thấy là các gói kích thích tài chính tiếp tục bổ sung trong nửa đầu năm 2021, đồng nghĩa USD sẽ còn trượt giá nhiều hơn nữa, có lợi cho giá vàng. Bóng ma lạm phát sẽ là mối quan tâm lớn trên thị trường. Nhiều người sẽ tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa lạm phát và vàng là một công cụ cho điều đó"- ông Edward Moya bình luận.