Giá vàng SJC rẻ hơn thế giới. Ảnh: Lam Giang

Lúc 11 giờ 30 ngày 15-4, giá vàng SJC tại TP HCM được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 47,65 triệu đồng/lượng, bán ra 48,45 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI giao dịch mua vào 47,8 triệu đồng/lượng, bán ra 48,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 24K các loại được giao dịch ở mức 45,55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 46,65 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất trong 2 tháng qua và hướng đến mốc 49 triệu đồng/lượng nhưng vẫn còn thấp hơn giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã hạ nhiệt sau khi chạm mốc cao nhất trong vòng 8 năm qua. Hiện giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.725 USD/ounce, giảm trên 20 USD mỗi ounce so với phiên trước. Tuy vậy, giá vàng vẫn neo khá cao so với tuần trước do nhà đầu tư lo ngại triển vọng kinh tế thế giới ảm đạm trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và việc nhiều nước tung gói kích thích kinh tế lãi suất thấp cũng hỗ trợ đà đi lên của kim loại quý.

Hiện lượng vàng nắm giữ của Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tăng lên 1.009,7 tấn vào ngày 13-4, mức cao nhất kể từ tháng 6-2013.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 48,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng và cao hơn 2,25 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng nhẫn 24K các loại.

Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.227 đồng/USD, tăng 4 đồng mỗi USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định quanh mức 23.360 đồng/USD mua vào, 23.540 đồng/USD bán ra.