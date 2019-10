Giá vàng tăng trở lại. Ảnh: Linh Anh

Lúc 9 giờ 45 ngày 3-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng 41,55 triệu đồng/lượng mua vào, 41,85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 350.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước. Đây là ngày tăng trở lại đầu tiên trong khoảng 1 tuần giảm liên tục của giá vàng.

Một số doanh nghiệp khác tại TP HCM giao dịch giá vàng SJC quanh mức 41,65 triệu đồng/lượng mua vào, 41,85 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua – bán thu hẹp hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Hà Nội, một số doanh nghiệp giao dịch vàng ở mức khá cách biệt. Lúc 9 giờ 45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC mua vào 41,7 triệu đồng/lượng, bán ra 42,2 triệu đồng/lượng. Biên độ giá mua - bán được giãn rộng lên tới 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn các loại được công ty SJC giao dịch ở mức cao hơn 41,55 triệu đồng/lượng mua vào, 42,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Chưa dừng lại, đến hơn 10 giờ, giá vàng SJC lại đồng loạt tăng thêm khoảng 100.000 đồng mỗi lượng lên 41,92 - 41,95 triệu đồng/lượng. Thậm chí đã có doanh nghiệp niêm yết giá bán ở mức 42,05 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với chiều qua, mỗi lượng vàng tăng tới gần 500.000 đồng.



Giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau nhiều ngày giảm do ảnh hưởng từ giá thế giới. Cụ thể, giá kim loại quý hiện đã lấy lại ngưỡng 1.500 USD/ounce, tăng khoảng gần 30 USD mỗi ounce so với phiên trước (tương đương mức tăng khoảng 800.000 đồng/lượng). Nguyên nhân là do nhu cầu đầu tư vào kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư tăng cao, trước số liệu về tăng trưởng yếu của kinh tế Mỹ, chứng khoán toàn cầu lao dốc mạnh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 42 triệu đồng/lượng.

Không chỉ giá vàng mà nhiều loại tiền điện tử trên thế giới cũng bật tăng khá mạnh.



Trái ngược với vàng và tiền điện tử, thị trường chứng khoán toàn cầu đều nhuộm màu đỏ từ đêm qua đến sáng nay.



Trong khi đó giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định. Sáng 3-10, các ngân hàng thương mại giao dịch USD phổ biến ở mức 23.140 đồng/USD mua vào, 23.260 đồng/USD bán ra. Tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.161 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với phiên trước.