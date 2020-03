Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới vài triệu đồng/lượng. Ảnh: Linh Anh

Lúc 10 giờ 30 phút sáng nay 17-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 45,3 triệu đồng/lượng và bán ra 46,3 triệu đồng/lượng - giảm khoảng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra lại được doanh nghiệp giãn rộng lên 1 triệu đồng/lượng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI giao dịch giá vàng SJC mua vào 45,3 triệu đồng/lượng, bán ra 46,25 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn, vàng trang sức loại 24K các loại được giao dịch thấp hơn vàng SJC gần 2 triệu đồng/lượng, hiện phổ biến ở mức 43,6 triệu đồng/lượng mua vào, 44,6 triệu đồng/lượng bán ra.



Đà giảm của giá vàng trong nước những ngày qua khá nhỏ giọt so với đà lao dốc của giá thế giới.

Đêm qua, ở thị trường Mỹ, giá vàng rơi một mạch từ ngưỡng 1.550 USD/ounce xuống chỉ còn gần 1.450 USD/ounce - mất gần 100 USD/ounce (tương đương mức giảm 2,8 triệu đồng/lượng). Đến sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hồi phục lên mức 1.495 USD/ounce nhưng vẫn mất khoảng 50 USD/ounce so với phiên trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ là 42 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trang sức 24K khoảng 2,6 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC trên 4 triệu đồng/lượng - mức chênh lệch rất cao trong nhiều năm qua.

Với mức chênh lệch này, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ thị trường có thể gom USD nhập lậu vàng về để làm vàng trang sức.

Vì sao vàng SJC lại neo quá cao như vậy? Đại diện một doanh nghiệp vàng tại TP HCM không nêu lý do cụ thể nhưng ông cho biết giá vàng được niêm yết theo cung cầu thị trường, doanh nghiệp mua vào giá cao thì bán ra giá cao.

Tuy nhiên, với mức chênh lệch biên độ mua - bán tới cả triệu đồng/lượng, cộng thêm giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng SJC trên 4 triệu đồng/lượng, những ai mua vàng lúc này sẽ gặp rất nhiều rủi ro.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tiếp tục nhích lên 23.140 đồng/USD ở chiều mua và 23.310 đồng/USD ở chiều bán - tăng 10 đồng/USD so với hôm trước.

Trong khi đó, giá USD tự do sáng nay được các điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM giao dịch mua vào 23.520 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD - tăng khoảng 300 đồng/USD so với tuần qua, và đang cao hơn nhiều so với giá USD trong các ngân hàng thương mại.