Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022.

Theo cơ quan thống kê, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 2 tăng 1% so với tháng trước (tháng 1-2022).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2-2022 tăng 1% - Ảnh: Minh Phong

CPI tháng 2 tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12-2021. Bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 0,67%.

Tổng cục Thống kê nêu rõ, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 2 tăng 1,54% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,52 điểm phần trăm. Giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới, bình quân 2 tháng đầu năm 2022 giá gas tăng 18,64% so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng 5,8% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm do ảnh hưởng của đợt tăng giá vào ngày 21-1, 11-2 và 21-2. Cùng với đó, giá vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 3,92% so với tháng trước do một số đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai tăng giá phụ thu khi giá xăng dầu tăng và ảnh hưởng của dịch bệnh hạn chế chở số lượng khách.

Mức tăng giảm của một số nhóm hàng trong tháng 2-2022 so với tháng trước - Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bên cạnh các yếu tố làm tăng CPI, cơ quan thống kê cũng nêu rõ một số nguyên nhân làm giảm CPI trong 2 tháng đầu năm 2022. Theo đó, giá các mặt hàng thực phẩm 2 tháng đầu năm 2022 giảm 1,75% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI giảm 0,37 điểm phần trăm, trong đó giá thịt lợn giảm 21,89%.

Giá dịch vụ giáo dục giảm 4,36% do một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương miễn giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, làm CPI giảm 0,24 điểm phần trăm.

Ngoài ra, giá thuê nhà ở giảm 16,36% so với cùng kỳ năm trước do nhiều hộ gia đình giảm giá hỗ trợ người thuê nhà trong tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, làm CPI giảm 0,08 điểm phần trăm.

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đã có lần tăng giá thứ 5 liên tiếp. Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 21-2, giá xăng E5RON92 tăng 961 đồng/lít, có giá bán 25.532 đồng/lít; Xăng RON95 tăng 965 đồng/lít, có giá bán 26.287 đồng/lít. Với mức tăng nay, giá xăng RON95 trong nước hiện đã vượt đỉnh lịch sử vào năm 2014 và xác lập kỷ lục mới.