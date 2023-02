Ngày 13-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, từ 15 giờ 30 phút cùng ngày, giá xăng E5RON92 tăng 540 đồng/lít, có giá 22.869 đồng/lít; xăng RON95 tăng 620 đồng, có giá 23.767 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm mạnh, Cụ thể, dầu diesel giảm 962 đồng/lít, có giá 21.562 đồng/lít; dầu hoả giảm 982 đồng/lít, có giá 21.594 đồng/lít; dầu mazut giảm 298 đồng/kg, có giá bán 13.636 đồng/kg.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm từ chiều 13-2

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Thực hiện trích lập quỹ ở mức 600 đồng/lít đối với dầu diesel, 200 đồng/lít đối với dầu hoả và 200 đồng/kg, đối với dầu mazut.

Để khắc phục các bất cập trên thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Góp ý về dự thảo nghị định, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng chiết khấu tối thiểu trong bán lẻ xăng dầu là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm thời gian qua.

Theo VCCI, nhiều doanh nghiệp bán lẻ phản ánh tình trạng chiết khấu bán lẻ bằng 0 hoặc thậm chí âm. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ và Bộ Công Thương cần quy định mức chiết khấu tối thiểu cho các cửa hàng bán lẻ. Trong sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương giữ quan điểm không quy định cụ thể mức chiết khấu.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng với cách thức này thì nhà nước đang can thiệp vào thị trường một cách nửa vời. Chính sự thiếu nhất quán trong chính sách này đã gây ra những hệ quả như trên đã trình bày và phân tích.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng trong trường hợp nhà nước không can thiệp vào giá, để cung cầu thị trường quyết định giá, thì không quy định mức chiết khấu bán lẻ tối thiểu. Trong trường hợp nhà nước tiếp tục can thiệp vào giá bán lẻ thì cần đồng thời điều hành chiết khấu tối thiểu (hoặc giá bán buôn tối đa) để bảo đảm đồng bộ cơ chế quản lý.