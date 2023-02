Ngày 17-2, tại Trung tâm Thương mại dịch vụ An Đông (chợ An Đông, quận 5, TP HCM), gần 5 tấn cam sành Vĩnh Long đã phân phối đến các đầu mối mua hàng trong chương trình vận động tiêu thụ do Phòng Kinh tế - UBND quận phát động.

Cam sành Vĩnh Long được tập kết tại Ban Quản lý chợ An Đông

Nhiều cơ quan, ban ngành tại quận 5 chung tay hỗ trợ tiêu thụ cam sành Vĩnh Long

Cam sành được chuyển lên xe bán tải để chia cho các tổ chức, cá nhân đã đặt hàng

Sau 3 ngày triển khai, tổng lượng hàng đăng ký tiêu thụ hỗ trợ đạt 15 tấn với giá 35.000 đồng/túi 5kg (tương đương 7.000 đồng/kg) nên được nhiều tổ chức, cá nhân không chỉ trên địa bàn quận 5 mà cả khu vực lân cận ủng hộ. Lượng hàng còn lại sẽ tiếp tục được giao trong tuần sau.



Chung tay hỗ trợ tiêu thụ cam sành

Theo đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, lượng cam sành đổ về TP HCM quá nhiều nhưng tổng lượng trái cây về chợ hằng ngày gần đây không tăng nhiều vì khả năng tiêu thụ của thương nhân trong chợ có hạn. Do đó, các thương lái chủ động tiêu thụ ở các kênh khác mà không qua chợ đầu mối.

Một điểm treo bảng "giải cứu cam sành" Vĩnh Long

Cam sành đổ đống trên đường Pasteur, quận 3

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường tại TP HCM, cam sành được bán và treo biển "giải cứu" rất nhiều với giá từ 6.000 đồng – 15.000 đồng/kg, tùy chất lượng.

Các điểm bán nước giải khát cũng tiêu thụ nhiều cam sành

Cam sành đổ đống trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức

Trên mạng xã hội, một số cá nhân cũng kêu gọi "giải cứu" cam sành giúp các nhà vườn tại Vĩnh Long - đặt hàng trước, giao tại TP HCM với giá 10.000 – 15.000 đồng/kg - nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Ông Bùi Văn Chiều, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long, cho biết cam sành thu hoạch đúng vụ, chất lượng tốt đang có giá tại vườn 7.000 – 8.000 đồng/kg, tăng 1.000- 2.000 đồng/kg so với vài hôm trước. "Cam này có thể để được 10 ngày, vận chuyển đi xa. Cam quá lứa thì giá thấp hơn do chỉ để được 3 ngày. Từ nay đến hết tháng 3, tại huyện Trà Ôn (thủ phủ cam sành Vĩnh Long), lượng hàng thu hoạch khoảng 60.000 tấn, khoảng 200 tấn/ngày" – ông thông tin.