Ngày 4-9, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đoàn công tác của cơ quan này do ông Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng Cục trưởng, làm Trưởng đoàn đã giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại 21 cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên.

Tại địa bàn TP Hà Nội, vào ngày 3-9, đoàn công tác đã thực hiện giám sát tại 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở các huyện Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn. Theo ghi nhận, đa số các cửa hàng đều hoạt động bình thường, nguồn xăng, dầu đủ để phục vụ nhu cầu của người dân.

Đoàn công tác của Tổng cục QLTT kiểm tra cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội

Tuy nhiên, tại cửa hàng xăng dầu số 2 của Công ty cổ phần Nam Hồng (ở đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, huyện Đông Anh), có thương nhân phân phối là Công ty cổ phần vật tư thương mại Vĩnh Phúc đã hết mặt hàng xăng, chỉ còn kinh doanh dầu.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương đã chỉ đạo trực tiếp Đội QLTT phụ trách địa bàn làm việc với cửa hàng, với thương nhân phân phối, xác định rõ lý do vì sao không có hàng để bán, do thiếu nguồn cung hay do hàng về không kịp.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 6 cửa hàng đã được kiểm tra, trong đó có 3 cửa hàng thông báo hết mặt hàng xăng RON 95-III gồm Cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Vân-Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên); Cửa hàng xăng dầu Hùng Vương, thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoài Nam (TP Phúc Yên); Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hồng Quân (huyện Bình Xuyên). Còn các mặt khác các cửa hàng vẫn bán bình thường, không hạn chế số lượng bán ra cũng như thời gian bán hàng.

Tiến hành đo bể ở một số cây xăng thông báo hết hàng

Qua làm việc, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vài ngày gần đây, trên địa bàn có xuất hiện tình trạng kinh doanh gián đoạn cục bộ, một số cửa hàng hết hàng xăng RON 95-III. Sau khi trao đổi với chi nhánh xăng dầu, QLTT đã nắm bắt tình hình, nhắc nhở các cửa hàng sớm điều chỉnh, tránh để tình trạng hết hàng cục bộ kéo dài.

Ông Hoàng Phương, Cục trưởng Cục QLTT Vĩnh Phúc, cho biết các trường hợp hết xăng mà đoàn công tác ghi nhận đều trùng khớp với các cửa hàng mà trước đó lực lượng QLTT địa phương đã phát hiện. Các trường hợp này QLTT Vĩnh Phúc đã tiến hành đo bể và khẳng định việc hết hàng là chính xác.

Đoàn công tác đã yêu cầu Cục QLTT Vĩnh Phúc làm việc với thương nhân phân phối để ghi nhận tình hình nguồn cung, không để tình trạng 2 cửa hàng xăng dầu cùng nhập hàng từ 1 nguồn mà nơi có hàng, nơi thông báo hết hàng.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát tại 10 cửa hàng xăng dầu tại TP Phổ Yên, TP Sông Công và TP Thái Nguyên đều thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tại đây tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên với đoàn công tác, khi làm việc với nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì một trong những nguyên nhân chính được đưa ra là thiếu nguồn cung, hoặc chỉ được nhập với khối lượng hạn chế.



Một cửa hàng xăng dầu ở TP Phổ Yên (Thái Nguyên)

Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đơn vị đã nhận được công văn báo cáo của một số doanh nghiệp xin tạm dừng bán xăng RON95-III do không nhập được hàng.

Sau khi ghi nhận tình hình, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương nhận định có tình trạng những cây xăng chỉ bán RON95 với lý do không nhập được xăng E5RON92 hoặc có cửa hàng chỉ bán E5RON92 mà không bán RON95 với lý do tương tự như trên.

Ông Dương cũng yêu cầu lực lượng QLTT tỉnh Thái Nguyên làm rõ những cửa hàng xăng dầu thông báo hỏng máy, hỏng trụ bán hàng để tránh tình trạng găm hàng, bán hàng cầm chừng, đợi tăng giá mới bán.