Báo cáo thị trường bất động sản quý I của các công ty bất động sản vừa công bố cho thấy thị trường căn hộ trong quý đầu năm 2021 thật sự ảm đạm với nguồn cung, tỉ lệ hấp thụ và cả khối lượng giao dịch đều giảm mạnh.

Căn hộ hạng C vắng bóng. Giao dịch thấp kỷ lục.

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung sơ cấp phân khúc căn hộ trong quý I/2021 đạt hơn 4.900 căn, giảm đến 56% theo quý và giảm 31% theo năm. Tổng nguồn cung mới đạt hơn 2.200 căn từ 2 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 8 dự án hiện hữu, giảm 73% theo quý và 38% theo năm. Trong đó, hai dự án hạng B mới là Masteri Lumiere ở quận 2 và King Crown Infinity ở Thủ Đức chiếm 33%. Hạng B dẫn đầu nguồn cung sơ cấp trong quý 1 với 57% thị phần. Với các khu đô thị mới, các quận gồm quận 2, 7 và 9 chiếm 78% nguồn cung sơ cấp Hạng B.

Tổng giao dịch trong quý chỉ đạt gần 2.100 căn, thấp nhất trong 5 năm, giảm 76% theo quý và 56% theo năm, do nguồn cung sơ cấp thấp. Hai dự án hạng B mới bán tốt với tỷ lệ hấp thụ 86%. Theo Savills Viet Nam, căn hộ diện tích lớn ở các dự án hiện hữu với giá căn cao chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung sơ cấp khiến tình hình hoạt động giảm. Tỷ lệ hấp thụ trung bình chỉ đạt 42%, giảm mạnh 34 điểm phần trăm theo quý. Tuy vậy, giá bán ghi nhận tăng ở cả ba hạng, trong đó các giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu ghi nhận mức tăng đến 6% so với các đợt mở bán trước đó.

Trong khi đó, Báo cáo thị trường Bất động sản nhà ở TPHCM và vùng phụ cận quý 1/2021 với chủ đề "Xu hướng của những người dẫn đầu" của DKRA Viet Nam, thị trường bất động sản căn hộ tại TP HCM và 4 tỉnh giáp ranh (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An) cho thấy trong quý I/2021 đón nhận khoảng 13 dự án mở bán. Nguồn cung mới đưa ra thị trường ước đạt khoảng 5.515 căn, bằng 51% so với quý 4/2020 (10,814 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 4,416 căn, chiếm xấp xỉ 80% tổng nguồn cung dự án mở bán mới, bằng 53% so với quý trước (8,371 căn). Đặc biệt, theo DKRA Viet Nam, nguồn cung và tiêu thụ mới theo địa phương có sự khách nhau trong quý I này. Theo đó, thị trường Bình Dương có dấu hiệu chững nhẹ sau một thời gian tăng trưởng nhanh chóng về cả nguồn cung và giá bán vào năm 2020. Thị trường căn hộ Đồng Nai thu hút tốt sự quan tâm của nhà đầu tư với một dự án mở bán tại TP. Biên Hòa, chiếm 20% tổng nguồn cung của TP HCM và 4 tỉnh giáp ranh.

Thị trường bất động sản căn hộ tại TP HCM trong quý 1/2021 ghi nhận khoảng 5 dự án mở bán (2 dự án mới và 3 giai đoạn tiếp theo của các dự án đã mở bán trước đó) với khoảng 2.539 căn, bằng 35% so với quý 4 /2020 (7.233 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 77% (1.960 căn) trên nguồn cung mới, bằng 34% quý trước (5,848 căn), gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước (1.146 căn). Nguồn cung và lượng tiêu thụ mới giảm mạnh trong quý, bằng 35% và 34% so với quý trước. Nguồn cung mới phân bổ không đồng đều giữa các khu vực, phần lớn chỉ tập trung ở khu Đông, chiếm đến 89% tổng nguồn cung mới toàn thị trường.

Giá bán căn hộ ở một số quận cũ tại khu Đông tăng mạnh và xác lập mặt bằng giá mới, nhiều dự án chạm ngưỡng hạng sang. Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở căn hộ hạng A, trong khi đó căn hộ hạng sang tăng đáng kể trong quý. Thị trường tiếp tục thiếu vắng sản phẩm căn hộ hạng C. Giao dịch thứ cấp ở mức trung bình chưa có nhiều đột biến, mặt bằng giá bán thứ cấp có chuyển biến tích cực vào cuối quý, giao dịch tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà hoặc đã có sổ.