Giá dầu trên đà tăng không phanh

Tập đoàn Tài chính toàn cầu Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá dầu Brent sẽ lên đến 110 USD/thùng vào năm tới, tăng 30% so với mức hiện tại khoảng 85 USD/thùng.

Giá dầu Brent hôm 27-10 có lúc giảm 1,3% xuống 85,27 USD/thùng sau khi đóng cửa ở mức cao nhất trong 7 năm vào phiên hôm 26-10. Theo hãng tin Reuters, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,7% xuống 83,21 USD/thùng sau khi tăng 1,1% ở phiên trước đó.

Ông Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu cấp cao của Công ty Kinh doanh và Nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy (Na Uy), nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn chưa thể lắng xuống, xu hướng giá tăng trên thị trường dầu vẫn chiếm ưu thế trong tháng 11 và 12 năm nay do nguồn cung không tăng kịp nhu cầu và do Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Các nước Sản xuất dầu liên minh (OPEC+) không tăng sản lượng mạnh hơn. Thị trường than đá và điện tại Trung Quốc đã hạ nhiệt phần nào sau khi chính phủ can thiệp hỗ trợ nhưng giá năng lượng vẫn tăng trên thế giới do nhiệt độ giảm trong mùa đông sắp tới.

X.Mai