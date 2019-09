Hai tờ vé số Mega 6/45 trúng Jackpot có 6 cặp số 12-29-24-31-45-07

Vé thứ nhất được phát hành từ điểm bán hàng số 97 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (thuộc đại lý Power Group - Đà Nẵng).

Còn vé thứ hai được bán ra từ điểm bán hàng nằm trên đường Tôn Thất Đạm, tổ 23, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện châu Thành, tỉnh An Giang (thuộc đại lý May mắn An Giang)

Do 2 vé đều có mệnh giá 10.000 đồng/vé nên theo luật chơi, giá trị của giải này phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân mỗi vé sẽ nhận số tiền trúng thưởng hơn 49,7 tỉ đồng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2019, thị trường ghi nhận trong 1 kỳ quay số, 2 vé Mega 6/45 cùng trúng Jackpot với tổng trị giá gần 100 tỉ đồng.