Theo ông Sanghong An, Trưởng Văn phòng Đại diện tỉnh Gyeongsangbuk tại TP HCM, các sản phẩm ở triển lãm đều đã được xuất khẩu chính thức sang Việt Nam thuộc nhóm thực phẩm (sản phẩm chế biến từ hồng sâm, nhung hươu, gừng, trái cây) và mỹ phẩm để mở rộng thị trường. "Người tiêu dùng Việt Nam rất hào hứng với hàng tiêu dùng của Hàn Quốc, chúng tôi xác định đây là thị trường rất tiềm năng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong năm nay bị giảm sút. Sau khi TP HCM nới lỏng giãn cách xã hội, chúng tôi nỗ lực tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa 2 nước và mang lại cơ hội quảng bá thiết thực cho các DN" - ông Sanghong An bày tỏ.



Ngoài thực phẩm chế biến, lê và nho mẫu đơn Hàn Quốc (từ tỉnh Gyeongsangbuk) cũng đang được tiêu thụ tốt tại TP HCM dù mức giá cao hơn nhiều so với thị trường.