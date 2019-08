Khuyến mại nhiều nhất phải kể đến hệ thống bán lẻ thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op).



Nhà bán lẻ này đã phối hợp cùng 2.000 nhà cung cấp giảm giá trực tiếp cho hơn 30.000 sản phẩm. Trong đó, giảm giá mạnh trong những ngày cuối tuần (từ 30-8 đến 1-9 và kéo dài đến 2-9) cùng hàng loạt chương trình ưu đãi tích điểm cho khách hàng thành viên, bán hàng giá 0 đồng cho sản phẩm thứ 2. Lễ hội Tự hào nông sản Việt diễn ra trong thời gian này giảm giá 15%-20% cho hàng chục mặt hàng nông sản đang tiêu thụ mạnh tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigon Co.op, cho biết sự kiện khuyến mại dịp lễ 2-9 nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mại thường niên mang tên "Tự hào hàng Việt" của hệ thống này nên được đầu tư bài bản, quy mô hơn; chú trọng giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm để có giá bán tốt nhất trong từng phân khúc. Lồng ghép trong đó là nỗ lực hơn nữa trong việc đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, đồng thời tăng cường các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp (DN) sản xuất về chính sách mua hàng, diện tích, vị trí trưng bày, truyền thông…

Khách hàng đến hội chợ Tháng khuyến mại 2019

Hệ thống GO! và Big C cũng công bố chương trình quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm kéo dài từ nay đến hết ngày 4-9 với mức giảm giá tới 49% cho hàng ngàn sản phẩm kèm nhiều quà tặng. Dịp này, 2 thương hiệu bán lẻ thuộc tập đoàn Central Group (Thái Lan) giảm giá 20%-40% đối với 340 đặc sản đến từ các địa phương trên cả nước của 72 DN thuộc chương trình "Hỗ trợ DN vừa và nhỏ" của Central Group Việt Nam; đồng thời giới thiệu 29 sản phẩm OCOP (chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm") đến từ Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ninh… Bên cạnh đó là chương trình mua sắm tiết kiệm dành cho khách hàng thành viên sử dụng thẻ Big Xu với mức tiết kiệm lên đến 347.200 - 471.500 đồng.

Đặc biệt, từ ngày 30-8 đến 2-9, tại 37 siêu thị GO! và Big C trên toàn quốc diễn ra chương trình "Lễ hội vùng - Tỉnh Bến Tre tại Big C" nhằm giới thiệu 13 sản phẩm thu mua trực tiếp với chiết khấu 0% từ các hộ nông dân, HTX của tỉnh Bến Tre, như dừa tươi, sầu riêng, bưởi hồng da xanh, măng cụt, xoài, cam… với giá khuyến mại hấp dẫn. Dự kiến, GO! và Big C sẽ tiêu thụ khoảng 100 tấn nông sản Bến Tre trong dịp này.

Hệ thống MM Mega Market Việt Nam (MM) cũng giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng, trong đó tập trung nhóm thực phẩm, gia vị và đồ uống, áp dụng từ ngày 29-8 đến 11-9. MM đồng thời giảm giá 12%-50% cho các dụng cụ làm bếp, giảm 16%-35% cho các sản phẩm làm sạch nhà. Thiết bị và dụng cụ sửa chữa như các bộ máy khoan động lực từ thương hiệu Bosch, máy bắt vít, bộ phun xịt rửa, bộ dụng cụ đa năng, thang nhôm, xe đẩy hàng… giảm đến 24%. Chương trình khuyến mại giá sốc mỗi ngày, giá sốc cuối tuần cũng được duy trì với mức giảm 17%-50%.

Các siêu thị AEON, Emart, LOTTE Mart… cũng tung hàng loạt khuyến mại, bố trí các quầy dùng thử sản phẩm… để tăng tương tác với khách hàng và tạo không khí mua sắm vui nhộn, sôi động trong những ngày lễ.

Dịp này, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP HCM (trực thuộc Sở Công Thương) phối hợp với Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Thiên Việt tổ chức hội chợ Tháng khuyến mại 2019 tại Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ, quận 11. Tại đây, 450 gian hàng của 240 DN trưng bày hàng tiêu dùng, thực phẩm, thời trang, giày da, thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm, kim khí điện máy, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất... Nhiều DN áp dụng ưu đãi, giảm giá đến 49%. Nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn kết hợp các hoạt động ca nhạc, giải trí được tổ chức hằng đêm tạo không khí mua sắm náo nhiệt và không gian giải trí cho người dân TP lẫn du khách.