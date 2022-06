Tháng 5 vừa qua, Công ty TNHH Đồng Thúy - sở hữu thương hiệu Lado Taxi - nhận bàn giao lô 16 xe điện VF e34 đầu tiên trong số 50 chiếc đặt hàng từ hãng xe Việt VinFast. Lado Taxi trở thành hãng vận tải tiên phong tại Việt Nam cung cấp dịch vụ taxi điện. Trước mắt, dịch vụ taxi điện của Lado Taxi có mặt tại sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng), sau đó sẽ triển khai tiếp ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bình Định.



Ông Nguyễn Ngọc Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy, nhận xét xe điện là lời giải hiệu quả cho bài toán chi phí của doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao như hiện nay. "Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi đối mặt với hàng loạt chi phí, gồm đầu tư mua xe, chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành, bảo dưỡng và nhiều khoản phát sinh khác. Thời điểm này, việc sử dụng xe điện rõ ràng đem lại hiệu quả kinh tế hơn cả" - ông Đồng cho hay.

VinFast bàn giao xe điện cho Công ty TNHH Đồng Thúy tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: THANH MẪN

Cũng theo chủ doanh nghiệp này, so với hệ truyền động phức tạp của xe xăng thì động cơ xe điện có cấu tạo đơn giản hơn. Do đó, người dùng xe điện ít phải lo sửa các chi tiết máy bị hao mòn. Chưa kể, chính sách cho thuê pin và thay mới khi dung lượng giảm xuống dưới 70% hoặc có những trục trặc mà không phải lỗi do người dùng cũng đem lại nhiều lợi ích.

Ngày 17-6 vừa qua, VinFast bàn giao 5 xe VF e34 đầu tiên cho khách hàng cá nhân là ông Nguyễn Văn Hải trong tổng số 20 chiếc mà ông đặt hàng. Ông Hải đặt mua xe điện để thay thế dàn xe chạy xăng dầu truyền thống đã được sử dụng cả chục năm nay phục vụ chạy dịch vụ tuyến Hòa Bình - Hà Nội.

"Tôi quyết định thay xe chạy xăng cũ bằng dàn xe điện mới nhằm mang lại trải nghiệm tốt và khác biệt cho cả đội ngũ tài xế cũng như hành khách. Tôi rất mong xe điện sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa tại các thành phố du lịch ở Việt Nam" - ông Hải bày tỏ.

Đáng chú ý, tại lễ bàn giao xe VF e34 cho ông Nguyễn Văn Hải, không ít người dân đã có mặt và tranh thủ trải nghiệm mẫu ôtô điện đầu tiên của Việt Nam. Một số người cho hay sẽ nghiêm túc cân nhắc việc chuyển sang sử dụng ôtô điện.

Tại hãng taxi Vinasun, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã bàn bạc về việc sử dụng ôtô điện để triển khai dịch vụ đưa đón khách. Tuy nhiên, hãng này vẫn còn băn khoăn về hệ thống trạm sạc hiện chưa nhiều, khó đáp ứng nhu cầu lớn.