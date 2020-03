Theo đó, Tổng cục Quản lý Thị trường, lực lượng đã phát hiện, xử lý 82.300 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 430 tỉ đồng. Riêng hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 10 tháng năm 2019 kiểm tra, xử lý 6.597 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 19 tỉ đồng.

Trục lợi từ niềm tin của người tiêu dùng

Hiện nay, việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với một thương hiệu không đơn giản, tuy nhiên, những nỗ lực này đã dễ dàng bị các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái lợi dụng để trục lợi. Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái càng trở nên khó khăn hơn. Doanh nghiệp càng lớn, càng uy tín dễ trở thành đối tượng của hành vi phạm pháp này.

Lợi dụng kẽ hở về tâm lý mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái đã tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng, thiết kế tương tự hàng thật nhưng với mức giá rẻ hơn. Đứng giữa thị trường "thật giả lẫn lộn", sự sao chép tinh vi về bao bì dễ khiến người tiêu dùng chọn nhầm.

Từ một khảo sát của Tổng cục Quản lý Thị trường, hàng giả, hàng nhái đã xuất hiện tràn lan ở nhiều phân khúc, tại tất cả các ngành, len lỏi từ các cửa hàng tạp hóa, phiên chợ ở vùng sâu, vùng xa… đến những thành phố lớn. Những sản phẩm kém chất lượng khi đến tay người tiêu dùng không những gây ra những hệ quả khôn lường đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiêu dùng thông minh - Vì một cộng đồng khỏe mạnh

Sở hữu thương hiệu Đường Biên Hòa hơn 50 năm, TTC Sugar cũng đã nhiều lần phát hiện các sản phẩm làm giả, làm nhái bày bán công khai trên thị trường từ khu vực nông thôn đến thành thị. Tiêu biểu là sản phẩm Đường tinh luyện Biên Hòa Pure loại túi 1 kg được sản xuất bởi Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Đồng Nai, thành viên của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar).

Hình ảnh sản phẩm đường được cho là hàng nhái

Các sản phẩm đường này được đóng gói với bao bì có màu sắc và kiểu dáng tương tự sản phẩm thật khiến người tiêu dùng dễ dàng nhẫm lẫn nếu không xem xét kỹ lưỡng. Sản phẩm từ các cơ sở sản xuất không chính danh, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng vì các sản phẩm đường giả đa phần là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, không được sản xuất theo quy trình đảm bảo chất lượng, sản phẩm an toàn… Nếu khách hàng sử dụng về lâu dài có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chưa kể, các sản phẩm này vô hình trung làm thương hiệu của doanh nghiệp được cấp phép sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề.



Hiện tại, sản phẩm Đường tinh luyện Biên Hòa Pure loại túi 1 kg thật chỉ được sản xuất duy nhất bởi Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Đồng Nai, thành viên của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) và được thông tin chính thức qua 2 trang web http://ttcsugar.com.vn/ và http://bhs.vn/ .

Đường Biên Hòa là sản phẩm chất lượng cao, được làm từ 100% mía đường tinh khiết, không sử dụng hóa chất tẩy trắng và được sản xuất bằng dây chuyền khép kín hiện đại theo tiêu châu Âu, công nghệ carbonat hóa tiên tiến, giúp loại bỏ hết các tạp chất. Đặc biệt, sản phẩm được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Đường tinh luyện Biên Hòa Pure có màu trắng tự nhiên, không biến màu trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Trên bao bì của sản phẩm, thông tin được in rõ nét, thể hiện rõ thành phần, nguồn gốc xuất xứ, có logo của chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Sản phẩm Đường tinh luyện Biên Hòa Pure loại túi 1 kg của TTC Sugar

TTC Sugar nói chung và sản phẩm Đường Biên Hòa nói riêng được biết đến là doanh nghiệp xây dựng uy tín thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng hơn 50 năm qua. Ngoài các trường hợp đã được phát hiện, công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý triệt để các trường hợp làm giả, làm nhái khác để bảo vệ người tiêu dùng và uy tín của công ty. Bên cạnh đó, TTC Sugar không ngừng nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm đường sạch, chất lượng cao với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.



Hiện nay, nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để đầy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục ngăn chặn hành vi phạm pháp này một cách tối ưu nhất, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp chưa đủ, mà còn cần sự hợp tác tích cực từ phía người tiêu dùng. Sự lựa chọn thông minh không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giúp nâng cao vị thế hàng Việt tại thị trường trong nước và quốc tế.