Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) vừa công bố báo cáo tổng hợp quý IV/2022 và năm tài chính 2022.



Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế của SASCO trong quý IV/2022 đạt 105 tỉ đồng, tăng hơn 3.700% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức chỉ hơn 2,7 tỉ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh và từ hoạt động tài chính đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đã phục hồi từ mức âm 10,2 tỉ đồng vào quý IV/2021 lên mức lãi hơn 40,8 tỉ đồng trong quý IV/2022.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp trở lại trong giai đoạn phục hồi giúp các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế của SASCO trong quý cuối năm 2022 đạt tới 88,9 tỉ đồng, tăng 3.124% so với cùng kỳ năm trước.



Hoạt động kinh doanh khả quan của SASCO chủ yếu đến từ việc hồi phục nhanh chóng trong năm qua của sân bay Tân Sơn Nhất, khi lượng hành khách đi và đến tại nhà ga quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Riêng lợi nhuận hoạt động tài chính của SASCO cũng tăng tới 435% so với cùng kỳ năm trước, đến từ cổ tức, lợi nhuận nhận được từ các đơn vị có vốn góp tăng so với cùng kỳ và chênh lệch tỉ giá do đánh giá cuối kỳ giảm.

SASCO là doanh nghiệp do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT. Kết quả hoạt động khả quan trong quý IV/2022 góp phần đưa doanh thu của công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đạt hơn 1.400 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước.

Hiện cơ cấu cổ đông của SASCO gồm: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV (49,07%), cùng 3 cổ đông chiến lược đều là công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP), Công ty TNHH Thời trang - Mỹ phẩm Duy Anh, Công ty TNHH Thời trang - Mỹ phẩm Âu Châu.

Nếu tính cả tỉ lệ cổ phiếu cá nhân, tổng tỉ lệ sở hữu của ông Jonathan Hạnh Nguyễn tại SASCO là hơn 47%.