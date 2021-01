Xe có giá bán từ 569-619 triệu đồng. Khách mua mẫu xe này sẽ nhận được gói bảo hành 5 năm không giới hạn số km, được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, 5 lần bảo dưỡng miễn phí (bao gồm vật tư và nhân công), 5 năm sử dụng dịch vụ MG care như hỗ trợ khi xe gặp sự cố.



Volkswagen Việt Nam ra mắt 2 phiên bản nâng cấp 2021 Tiguan Luxury S cao cấp với giá bán 1,899 tỉ đồng và Tiguan Elegance 1,699 tỉ đồng. Hãng Ford Việt Nam cũng vừa ra mắt bộ đôi Ranger, Everest thế hệ mới. Hãng Honda chào năm mới với mẫu sedan City 2021 với kích cỡ lớn nhất trong phân khúc, giá bán tương đương mẫu xe trước.

Các hãng xe sang cũng đua ra mắt xe mới như Mini có mẫu Cooper 3 cửa và One 5 cửa hoặc hãng Audi ra mắt mẫu Q8 mới với giá khoảng 6 tỉ đồng. BMW với X8 có kích thước nhỏ hơn một chút so với mẫu X7 trước đó. Công ty Ôtô Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Toyota Alphard 2021 bổ sung một số tính năng tiện nghi và trang bị hệ thống an toàn hàng đầu thế giới Toyota Safety Sense (TSS) với giá hơn 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khách hàng muốn mua những mẫu xe này phải đặt hàng trước và chờ đến sau Tết nguyên đán mới được nhận xe.