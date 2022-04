Chiều 6-4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chính thức ban hành Quyết định số 188/QĐ-HB về việc hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18-1-2022 của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC).

Trước đó, UBCKNN xử phạt ông Quyết 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng vì đã bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết

Theo UBCKNN, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản đề nghị UBCKNN hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết, căn cứ theo Điều 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015; Điều 5, Điều 168 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính; điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10-1; gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hành vi trên của ông Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Sau đó, 2 người em gái của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị bắt tạm giam vì có liên quan đến việc thao túng chứng khoán của ông Quyết.

UBCKNN cũng đã yêu cầu FLC thực hiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư.