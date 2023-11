Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với Công ty CP The Golden Group (mã chứng khoán:TGG), tên cũ là Louis Capital. Theo công bố, cổ phiếu TGG hiện nằm trong 2 diện theo dõi vi phạm.

Cụ thể, cổ phiếu TGG nằm trong diện bị đình chỉ giao dịch từ ngày 11-9 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Công ty này vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu này bị kiểm soát vào ngày 4-10 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn đã quy định. Đến nay, TGG chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định. HoSE cũng cho biết giữ nguyên diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu TGG theo quyết định ngày 31-5-2021.

Biến động cổ phiếu TGG trong 3 tháng trở lại đây, hiện đang có giá 2.370 đồng/cổ phiếu

Ngày 31-10, Công ty CP The Golden Group đã có công văn gửi đến HoSE về việc tạo điều kiện nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất vào ngày 15-11. The Golden Group cũng chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

"Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền cổ đông"- HoSE cho hay.

Căn cứ Nghị định 155/2020 và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG của The Golden Group.

Công ty CP The Golden Group tiền thân là Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, sau đó ông Đỗ Thành Nhân cùng nhóm cổ đông liên quan Louis Holding đã thâu tóm và đổi tên thành Louis Capital. Sau khi xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan ông Nhân, Louis Capital đã đổi tên thành The Golden Group.

Theo ghi nhận, cổ phiếu TGG "dậm chân tại chỗ" hơn 2 tháng qua ở mức 2.370 đồng/cổ phiếu. Vào tháng 9-2021, cổ phiếu TGG từng chạm đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau hơn 2 năm, giá cổ phiếu này đã giảm gần 97%.

Trước đó, HoSE cũng vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings - do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm chủ tịch HĐQT - kể từ ngày 6-12, do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 155/2020.