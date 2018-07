Kết luận nhiều sai phạm tại các cửa hàng của Con Cưng

24/07/2018 01:00

Tối 23-7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM đã có báo nhanh về kết quả kiểm tra 3 cửa hàng của Con Cưng hôm 22-7, do ông Nguyễn Văn Bách, Chi cục phó Chi cục QLTT, ký cùng ngày.

Theo đó, tại cửa hàng Con Cưng, số 833-835 Hồng Bàng, quận 6, chi cục tạm giữ 4 tuýp mỹ phẩm kem massage bụng hiệu TiTiOne với nhãn hàng hóa tiếng Việt in trực tiếp trên bao bì sản phẩm có dán miếng giấy ghi "Sản xuất bởi: Công ty TNHH mỹ phẩm TITIONE" chồng lên thông tin in sẵn "Sản xuất bởi Công ty TNHH G&C".

Đối với mặt hàng mỹ phẩm (phấn, sữa tắm, sữa tăm gội, sữa dưỡng da, nước hoa) hiệu Johnson’s anh Johnson’s baby do Thái Lan, Philippine, Malaysia sản xuất có nhãn hàng hóa dán trên sản phẩm không thể hiện số lô, số công bố mỹ phẩm theo quy định, số lượng 130 đơn vị sản phẩm.

Mặt hàng mắt kính trẻ em không nhãn hiệu, có kèm nhãn giấy ghi: "CF, thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, nhà sản xuất, Công ty Con Cưng và địa chỉ... không đúng quy định về đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa, số lượng 56 cái.

Mặt hàng quần áo trẻ em các loại hiệu CF, concung.com, Laluna, Lebe’, Starter’s, xuất xứ made in Thailand... có nhãn gốc hàng hóa bằng tiếng nước ngoài in trực tiếp trên sản phẩm (riêng hiệu concung.com không có nhãn gốc hàng hóa) và nhãn phụ tiếng Việt không đính kèm sản phẩm hàng hóa mà treo trên móc treo sản phẩm, số lượng 224 cái.

Mặt hàng quần áo trẻ em các loại hiệu CF, concung.com, xuất xứ Việt Nam, kèm nhãn giấy, bao bì ghi thông tin thành phần, sản xuất tại Việt Nam, Công ty CP Con Cưng và địa chỉ... không đúng quy định về đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa, số lượng 888 đơn vị sản phẩm.

Toàn bộ số hàng trên chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Chi cục QLTT TP HCM kiểm tra cửa hàng của Con Cưng tại TP HCM ngày 22-7.

Tại cửa hàng Con Cưng, 424 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Chi cục QLTT TP HCM kiểm tra, tạm giữ hàng hóa do Việt Nam sản xuất gồm 1.488 đơn vị sản phẩm áo, quần, đồ bộ, đầm; 114 cài tóc, 85 cái mắt kính; hàng hóa do nước ngoài sản xuất gồm: 294 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm, 62 sản phẩm đồ chơi trẻ em, 1 mắt kính, 92 áo, bộ đồ, yếm, đầm. Toàn bộ hàng hóa tạm giữ chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa, có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ.

Tại cửa hàng Con Cưng, số 78 Tôn Thất Tùng, quận 1, lực lượng chức năng phát hiện các dấu hiệu vi phạm gồm: không gắn tên địa điểm kinh doanh, chưa xuất trình được xác nhận của Sở Công Thương TP HCM về chương trình khuyến mãi đang thực hiện.

Cửa hàng này còn trưng bày, kinh doanh 1.841 đơn vị sản phẩm quần áo, kính mát, đồ chơi, đồ dùng cho mẹ và bé các loại do Việt Nam và nước ngoài sản xuất nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ và có vi phạm về nhãn hàng hóa (không ghi tên và đại chỉ nhà sản xuất, không ghi năm sản xuất, dán che một phần nhãn gốc). Hàng hóa tạm giữ gồm 98 kính mát, 50 đồ chơi trẻ em, 14 túi đựng sữa, 4 bộ kem đánh răng và bàn chải, 4 tuýp kem massage bụng, 289 quần áo trẻ em do Thái Lan sản xuất, 1.382 quần áo trẻ em do Việt Nam sản xuất.

N.Hải