Theo số liệu của Tổng cục thống kê vừa công bố, số lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 3 giảm 63,8% so với tháng trước và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính chung 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,7 triệu lượt người, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giảm ở hầu hết các thị trường và mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ.

Khách đến từ châu Á đạt 2,67 triệu lượt người, giảm 21,1% so với cùng kỳ, trong đó đến từ hầu hết thị trường chính đều giảm mạnh như Trung Quốc giảm 31,9%; Hàn Quốc giảm 26,1%; Nhật Bản giảm 14,1%... Đáng lưu ý, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có số khách đến nước ta vẫn tăng trong quý I như Thái Lan đạt 125.700 lượt người tăng 0,9% so với cùng kỳ; Campuchia đạt 120.400 lượt người tăng 254,3%; Lào đạt 36.800 lượt người tăng 38,5%.

Một số cơ sở lưu trú du lịch đăng ký làm điểm cách ly có tính phí. Ảnh: Lam Giang

Khách đến từ châu Âu giảm ở nhiều thị trường, riêng khách đến từ Liên bang Nga tăng 13,6% với 245.000 lượt người. Khách đến từ châu Phi đạt 11.900 lượt người, tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi khách đến từ châu Mỹ và châu Úc giảm khá mạnh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn không hoạt động cùng với lượng khách du lịch giảm khiến doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I/2020 ước đạt 126.200 tỉ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như Khánh Hòa, TP HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội, Cần Thơ…

Trong khi đó, doanh thu du lịch lữ hành quý I cũng ước tính chỉ đạt 7.800 tỉ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước khi nhiều địa điểm tham quan du lịch ngừng hoạt động, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đã hủy tour do lo ngại dịch bệnh lây lan trên diện rộng.