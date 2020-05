Theo thống kê, lượng khách đến Hà Nội dịp dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đạt hơn 28.473 lượt, giảm 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế có lưu trú tại Hà Nội đạt 1.473 lượt khách, giảm 97,2%, khách du lịch nội địa đạt khoảng 27.000 lượt, giảm hơn 90% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 91 tỉ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm trước.



Du khách đến tham quan làng gốm sứ Bát Tràng ngày 30-4. Ảnh: Hoàng Quyên

Báo cáo tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn cho thấy các đơn vị chưa tổ chức tour, chủ yếu bán các dịch vụ về đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay cho khách nội địa.



Trong khi đó, công suất phòng của các khách sạn từ 3-5 sao dịp này chỉ đạt khoảng 13,4%. Tuy nhiên, nhu cầu nghỉ dưỡng tại một số cơ sở lưu trú gần Hà Nội như khu vực Sơn Tây – Ba Vì đã tăng trong dịp nghỉ lễ, có đơn vị công suất phòng đạt 60%.



Các trung tâm thương mại, mua sắm, dịch vụ ăn uống đã mở cửa trở lại trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, lượng khách khá hạn chế, giảm 90% so với cùng kỳ năm 2019.



Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung, giai đoạn này ngành du lịch xác định phát triển du lịch nội địa là hoạt động trọng tâm và là bước đệm để dần khôi phục lại thị trường.



Cùng với việc mở cửa các điểm đến, ngành Hàng không cũng đưa ra những gói kích cầu nhằm vào thị trường du lịch nội địa. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã triển khai chương trình bay đồng giá 99.000 đồng/chiều cho tất cả hành trình nội địa, áp dụng cho vé mua trên website hoặc ứng dụng di động. Tương tự, hãng hàng không Vietjet Air mở bán vé máy bay với giá từ 9.000 đồng cho tất cả chặng bay nội địa với thời gian bay áp dụng từ nay đến ngày 31-12-2020. Hãng hàng không Bamboo Airways cũng xây dựng nhiều sản phẩm mới như mua 1 vé tặng 2 vé.

Các công ty du lịch lớn như Hanoitourist, Vietravel, Hanoi Redtours… cũng đang chào bán các gói tour nội địa với giá hấp dẫn. Cụ thể, Công ty Du lịch Hanoitourist giới thiệu gói tour Quy Nhơn - Tuy Hòa, Nha Trang - Đà Lạt, Phú Quốc với mức giá từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng cho 4 ngày 3 đêm; Công ty Du lịch Vietravel giới thiệu gói tour khám phá các điểm di tích lịch sử - cách mạng kháng chiến ở miền Trung và sản phẩm "Vượt bão Covid-19" với mức giá giảm tới 40%...

Đánh giá về việc khôi phục thị trường nội địa, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng việc các địa phương, đơn vị chủ động đưa ra các gói kích cầu lúc này là cần thiết. Mặc dù ngành du lịch chưa thể hồi phục ngay, song những động thái đó đã góp phần kích thích nhu cầu du lịch của người dân và du khách.