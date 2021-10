Ngày 24-10, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên tinh thần làm việc của công nhân lao động tại lò chợ cơ giới hóa 41104 ở mức -240 m, Công ty CP Than Núi Béo

Theo TKV, than sạch sản xuất từ đầu năm đến nay đạt 30,4 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất đồng tấm đạt 10.500 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ; tiêu thụ đồng tấm đạt 10.500 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 96.100 tỉ đồng; lợi nhuận ước đạt 2.000 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 13.200 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập của 95.000 người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tin tưởng với phương thức thu hút đầu tư như Quảng Ninh hiện nay, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Quảng Ninh sẽ có hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ du lịch rất mới, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng cho rằng với cơ ngơi, trữ lượng than hiện nay, ngành than phải tính tới chiến lược dài hơi; giải quyết những khó khăn, thách thức trong cân bằng cán cân thương mại. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, TKV, các nhà quản lý, nhà khoa học trong ngành nghiên cứu giải pháp để cấp đủ than cho sản xuất điện. Ngành than chú trọng đầu tư, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế; nghiên cứu thêm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu than, có kế hoạch linh hoạt.

Về một số kiến nghị của Tập đoàn, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương liên quan quan tâm chỉ đạo giải quyết; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cấp phép khoáng sản để phục vụ các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng công suất mỏ; thủ tục cấp phép khai thác đất đá thải trong quá trình khai thác than; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và phát triển ổn định, bền vững.