Dự án Sailing Bay Ninh Chữ tọa lạc tại dải đất hình mũi tàu trên bán đảo ngay tại trung tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ. Dự án Sailing Bay Ninh Chữ gồm 4 tòa tháp cao 36 – 40 tầng, quy mô 4.000 căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với tổng vốn đầu tư 4.779 tỉ đồng.



Lễ khởi công dự án Sailing Bay Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận

Dự án có tổng diện tích 12,3 ha với 81,5% không gian dành cho tiện tích và cảnh quan. Lần đầu tiên tại Việt Nam có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000 m2, lớn thứ 3 thế giới, tương tự mô hình Ski Dubai.



Được kiến tạo theo xu hướng All - in - one (tất cả trong một), mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế, Sailing Bay Ninh Chữ sẽ là điểm đến trải nghiệm mới cho du khách với hệ thống công viên chuyên đề, công viên nước bốn mùa khổng lồ tương tự mô hình Waterworld của Universal (Singapore) và Los Angeles (Mỹ).

Phối cảnh dự án Sailing Bay Ninh Chữ

Sở hữu vị trí đắc địa, kiến trúc tinh tế, tiện ích độc đáo, Sailing Bay Ninh Chữ sẽ là một biểu tượng mới của du lịch Ninh Thuận.

Nơi đây hội tụ hàng chục nhà hàng 5 sao và sân khấu biểu diễn lớn ngay khu vực bãi biển phục vụ các hoạt động trình diễn ngoài trời, hệ thống hồ bơi lớn tràn bờ chiều dài đạt chuẩn Olympic.

Dự kiến Sailing Bay Ninh Chữ sẽ được đưa vào khai thác năm 2024.



Tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000 m2, trong tốp 3 thế giới

Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ nằm ở trung tâm tứ giác du lịch Lâm Đồng – Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận. Với chiến lược phát triển du lịch trở thành 1 trong 3 trụ cột phát triển kinh tế, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành hàng loạt chính sách đưa tốc độ phát triển du lịch ở mức 2 con số trở lên mỗi năm; lượt khách tăng bình quân 16%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 17,7%/năm.



"Sự xuất hiện của những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển quy mô châu lục với những trải nghiệm độc đáo, không những khẳng định vị thế quốc tế của Ninh Thuận mà còn minh chứng cho chính sách thu hút đầu tư đúng đắn tạo động lực phát triển bền vững, thích ứng an toàn trong tình hình mới cho du lịch Ninh Thuận" - ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhìn nhận.