Không có sốt đất ở Nhơn Trạch, Cần Giờ!

07/05/2019 07:16

Vài tuần trở lại đây, giới địa ốc kháo nhau rằng đất nhiều nơi tại Cần Giờ (TP HCM), Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang sốt, tăng giá gấp đôi, giao dịch sôi động... Chúng tôi đi thực địa những khu vực này và ghi nhận thực tế không như tin đồn.



Cần Giờ: Giao dịch lèo tèo

Vừa qua khỏi phà Bình Khánh, vào địa bàn huyện Cần Giờ, chúng tôi thấy nhiều văn phòng môi giới vắng hoe, không ai ra vào. Ghé một văn phòng hỏi thăm, người môi giới tên H.T vui mừng giới thiệu một số lô đất, chủ yếu là đất nông nghiệp (có thể xin lên thổ cư 1 phần nhỏ diện tích - PV). Dẫn chúng tôi lòng vòng qua mấy tuyến đường nông thôn chưa hoàn chỉnh, anh H.T chỉ 1 lô đất và báo giá 14 triệu đồng/m2, giải thích đây là đất 4 mặt tiền nên giá cao. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là… một cái ao, bao quanh là 4 bờ đất. Một số lô đất khác diện tích 1.000 - 5.000 m2 cũng được kêu giá không dưới 1,4 -2 triệu đồng/m2. "Trước đây, đất khu vực này chỉ hơn 200 triệu đồng/1.000 m2 nhưng 1-2 năm gần đây giá đã vọt lên gấp 10 lần" - anh H.T nói.

Đi dọc về phía Rừng Sác và thị trấn Cần Thạnh, nhiều lều trại của người môi giới dựng lên không một bóng người vào ra.

Các khu đất nông nghiệp tại Cần Giờ được môi giới đẩy giá lên cao rất nhiều so với 1 năm trước Ảnh: SƠN NHUNG

Một số người môi giới lâu năm ở Cần Giờ cho hay mặt bằng giá đất ở Cần Giờ đã bị đẩy lên cao từ 1 năm trước, nhất là đất gần khu dân cư, đất vườn và đất đã có thổ cư nhưng diện tích không lớn và giao dịch mua đi bán lại nên khó có thể đẩy lên thêm. Chính vì vậy, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang mua đất nông nghiệp có thể lên thổ cư. So với thời điểm năm 2018, giá đất tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Thạnh… đã tăng bình quân 10%-15% với mức trung trình 15-16 triệu đồng/m2 (xã Bình Khánh), đất dọc biển theo hướng về UBND huyện Cần Giờ (thuộc thị trấn Cần Thạnh) khoảng 25-30 triệu đồng/m2 còn tại xã Long Hòa khoảng 15 triệu đồng/m2.

Thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM Chi nhánh huyện Cần Giờ cho biết 3 tháng đầu năm 2019 chỉ giải quyết 151 hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; 172 hồ sơ đăng ký xác nhận thay đổi chủ sở hữu nhà, đất. Con số này cho thấy không có gì sốt nóng, bất thường.

Theo ông Kha Văn Phước, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Cần Giờ bình thường, không xảy ra sốt, nóng như một số thông tin đồn thổi. Phần lớn giao dịch diễn ra ở phân khúc đất vườn, đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Đất Nhơn Trạch chỉ nhích nhẹ

Khu vực Nhơn Trạch - Đồng Nai có vẻ nhộn nhịp hơn. Mặc dù vậy, nhiều người bán cho hay không dễ "ra hàng".

Bà Thanh Hoa, nhà ở xã Phước Khánh, chuyên mua đi bán lại nhà, đất khu vực này, cho biết giá đất các khu vực có thông tin sẽ xây 2 cây cầu ở Nhơn Trạch gồm xã Đại Phước, Phú Đông (cầu Cát Lái) và xã Vĩnh Thanh, Phước An (cầu cao tốc Long Thành - Bến Lức) tăng từ 10%-20% từ sau Tết nguyên đán tới nay dù đã tăng mạnh từ năm 2018.

Bà Hoa kể vừa bán xong miếng đất tại xã Phước Khánh diện tích 6x30 m với giá 1,7 tỉ đồng, trong khi cũng miếng đất này trước Tết rao 1,4 tỉ đồng nhưng không bán được. Cũng theo bà Hoa, không phải đất nào cũng bán được giá. Đất thổ cư, trong khu dân cư hiện hữu, có giấy tờ pháp lý rõ ràng, đường ôtô thông thoáng mới giao dịch nhanh. Còn lại, nhà đất ở những khu khác vẫn đứng giá.

Ông Đinh Văn D., một chuyên gia môi giới nhà đất tại Nhơn Trạch, cho biết đất dự án của các công ty đang có giao dịch mua đi bán lại như dự án Locogi, Kim Oanh vẫn bình thường, thậm chí giao dịch chậm; giá chênh lệch so với giá gốc chỉ 5%-15%. "Thông tin xây cầu chỉ làm cho khách hàng, nhà đầu tư quan tâm hơn trước nhưng không có giao dịch thành công nên không có chuyện sốt giá. Tất cả chỉ là thông tin do cò, người bán tung ra để dễ giao dịch. Riêng những chỗ tăng nhiều là do có vị trí tốt, đường rộng mà giá kêu trước đây còn rẻ" - ông D. nêu thực trạng.

Hiện giá đất ở nông thôn, có thể lên thổ cư tại các xã Vĩnh Thanh, Phú Hội, Long Tân, Phước An... ôtô vào tận nơi, đang giao dịch khoảng 700-750 triệu đồng/1.000 m2, nếu ôtô không vào được giá còn 500-600 triệu đồng/1.000 m2, nhích nhẹ khoảng 10%.

Theo một lãnh đạo huyện Nhơn Trạch, giá đất ở Nhơn Trạch thời gian qua nhích dần lên, đặc biệt là từ năm ngoái do người mua có tâm lý đón đầu các dự án cầu, đường vành đai... Tuy nhiên, thời gian thực hiện và hoàn chỉnh các dự án này còn khá lâu.

Sẽ tăng nhưng không nhanh Chuyên gia tài chính - bất động sản cá nhân, ông Trần Khánh Quang, cho biết thực tế đất ở khu vực Nhơn Trạch "ăn theo" thông tin xây cầu Cát Lái từ rất lâu nên đã tăng giá từ mấy năm trước. Thời gian này, thông tin xây cầu chỉ "xốc" lại tâm lý nhà đầu tư nhưng các giao dịch xảy ra là bình thường chứ không gọi là nóng sốt. Thực tế, dự án giao thông thường phải thiết lập trong 1-2 năm, nếu xây cầu xong thì ít nhất mất thêm 2-3 năm nữa, chưa kể thời gian đền bù giải tỏa... Vì vậy, để bất động sản ở khu vực này hưởng lợi thì ít nhất 3-5 năm sau, do đó nhà đầu tư khi quyết định tham gia không nên kỳ vọng sản phẩm tăng giá trong thời gian ngắn. Ông Quang nhận định khu vực Nhơn Trạch dễ bị đẩy giá nhưng thích hợp cho bất động sản công nghiệp hơn là bất động sản dịch vụ. Đất ở Cần Giờ trong 1-2 năm vừa qua ít nhất đã 3 lần sốt giá cục bộ. Khu vực này đất nông nghiệp và đất trồng lúa còn nhiều, dân cư thưa vì vậy sốt đất diễn ra chỉ trong 3-6 tháng và chững lại. Ông Quang khuyến cáo khả năng tăng giá nhanh trong thời gian tới khó xảy ra nên nhà đầu tư không nên vay nhiều tiền để mua bất động sản các khu vực này, chỉ vay 30% trở lại và phải chọn nhà, đất có giấy tờ pháp lý rõ ràng.

Sơn Nhung - Minh An