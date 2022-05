Giữa "muôn trùng vây" tăng giá, giá xăng tăng cao cộng thêm tỉ giá đồng USD nhích lên đã ít nhiều gây sốc tâm lý cho một bộ phận người tiêu dùng.

Ra ngõ là gặp... tăng giá

Là người chặt chẽ trong chi tiêu, chị Bùi Minh Tú (ngụ phường 6, quận 8, TP HCM), ghi chép cẩn thận các khoản chi và giật mình vì giá cả hầu hết mặt hàng đã tăng chóng mặt so với nửa năm trước. Trong đó, tăng sốc nhất là dầu ăn, hiện trên 50.000 đồng/lít dù đang trong chương trình khuyến mãi. Mặt hàng trứng gà từng có giá "rẻ như mơ" trong thời điểm TP HCM vừa kết thúc giãn cách xã hội, nay đã lên 35.000 đồng/chục (cỡ lớn) và 30.000 - 32.000 đồng/chục (cỡ nhỏ). Tại một số siêu thị và điểm bán hàng bình ổn giá, giá trứng gà bình ổn vẫn bán ra 29.500 đồng/chục. "Tôi ghi chép kỹ nên phát hiện thực phẩm, gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ nhôm, nhựa… cái nào cũng đã tăng giá khá cao so với trước. Do mặt bằng giá tăng nên dù rất tiết kiệm tôi cũng phải tốn thêm gần 1 triệu đồng/tháng cho sinh hoạt của gia đình 3 người" - chị Tú than.

Cũng trong xu hướng "choáng" vì giá, chị Thanh Hiền - giáo viên mầm non đang sống tại quận 5, TP HCM - chọn bỏ theo dõi các trang bán quần áo, mỹ phẩm, giày dép, thực phẩm yêu thích để tập trung tài chính cho các sinh hoạt cơ bản. "Lương giáo viên không tăng nhưng giá cả tăng vùn vụt, sắp tới còn tăng học phí nên phải cắt bớt những khoản chi không cần thiết" - chị Hiền chia sẻ.

Co.opmart giảm giá nhiều mặt hàng nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu

Doanh nghiệp cân não kìm giữ giá

Phản ứng thấy rõ nhất của người tiêu dùng trong các đợt tăng giá là cắt giảm chi tiêu. Trong bối cảnh sức mua thị trường vẫn chậm, việc tăng giá là bài toán cân não đối với hầu hết doanh nghiệp sản xuất, cung ứng lẫn phân phối.

Tại Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Đức cho biết vừa qua, giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến sản xuất trong nước cũng như sản phẩm cung ứng ở thị trường nước ngoài. Saigon Co.op cũng bị tác động, tuy ở nhịp chậm hơn nhưng cũng ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng đang cung ứng đến người tiêu dùng trong cả nước. "Để chuẩn bị cho những biến động về nguồn cung, giá cả hàng hóa, chúng tôi đã có sự rà soát, có kế hoạch từ cuối năm 2021. Chính vì vậy, chỉ số giá của Saigon Co.op trong 4 tháng đầu năm chỉ ở mức 0,42%, thấp hơn nhiều so với chỉ số giá của cả nước. Đây là sự cố gắng rất lớn của Saigon Co.op, thể hiện qua nỗ lực đàm phán với các nhà cung cấp cùng chia sẻ lợi nhuận của mình để có nhịp giá điều chỉnh chậm hơn" - ông Đức thông tin.

Để giúp tiết kiệm chi phí khi mua sắm giữa thời điểm "bão giá", từ ngày 19-5 đến 1-6, gần 130 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước đồng loạt giảm giá nhiều sản phẩm.

Cụ thể, nhiều loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn sẽ có mức giảm giá đến 15% cho các sản phẩm cụ thể như: nạc đùi, nạc vai heo, thịt xay, cá lóc đen làm sạch, cá đổng, cá saba, mình cá thu, cá cam, bắp cải thảo, cải bẹ xanh, bí giống Mỹ, thịt ba rọi chiên, thịt cốt lết ram, dưa hấu đỏ, dừa xiêm trái gọt...

Cùng trong thời gian này, chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn" được các siêu thị triển khai cho nhiều sản phẩm như hạt nêm, xúc xích, gạo, mì gói, nước giải khát, nước mắm.

Trong khi đó, chương trình khuyến mãi "Giá sốc giảm tận gốc" áp dụng từ ngày 19-5 đến 1-6 cũng đồng hành cùng người tiêu dùng với các ưu đãi như giảm giá đến 40% các sản phẩm gia dụng. Ngoài ra, chương trình tặng điểm thưởng "Thứ ba - Thả ga tích điểm" áp dụng ngày 24-5 và 31-5 dành cho khách hàng thành viên cấp độ vàng và bạch kim tích 15 điểm tặng 10 điểm, cấp độ bạc tích 15 điểm tặng 5 điểm.

Đặc biệt, chương trình "Visa chạm - Nhận quà ngay" áp dụng từ nay đến ngày 31-7 khi khách hàng thanh toán bằng visa chạm với hóa đơn trên 500.000 đồng tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, hóa đơn trên 350.000 đồng tại hệ thống Co.op Food, hóa đơn trên 250.000 đồng tại hệ thống Co.op Smile và Cheers sẽ được đổi quà tại siêu thị (quà tặng có hạn có thể kết thúc sớm hơn dự kiến).