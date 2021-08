Theo Cục Thống kê TP HCM, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam từ ngày 27-4. Tại TP HCM, trong 2 tháng qua, dịch bệnh đã tác động mạnh đến mọi mặt đời sống và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (DN).



Xuất khẩu tăng 9,6%

Trong tháng 7-2021, nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống và nhà máy ở TP HCM phải dừng hoạt động để chống dịch. TP HCM cũng đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh; giữ vững, mở rộng vùng an toàn; hỗ trợ DN sản xuất - kinh doanh với điều kiện đáp ứng yêu cầu "3 tại chỗ"; huy động mọi nguồn lực cho điều trị bệnh và tiêm vắc-xin Covid-19.

Trong bối cảnh khó khăn, kinh tế thành phố vẫn giữ được những tín hiệu khả quan. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm trên địa bàn ước thực hiện 230.821 tỉ đồng, đạt 63,3% dự toán và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 150.814 tỉ đồng, đạt 60,7% dự toán, chiếm 65,3% tổng thu cân đối và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nửa đầu năm 2021, Cục Thuế TP HCM thu ngân sách nhà nước đạt 54,79% dự toán năm Ảnh: TẤN THẠNH

Trong tháng 7, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước giảm 16,5% so với tháng trước. Dù vậy, lũy kế 7 tháng, chỉ số IIP trên địa bàn TP HCM vẫn tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm sáng trong bối cảnh thành phố phải chống chọi làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 lần thứ 4 cùng với việc một số quốc gia đối tác cũng đang đối phó đại dịch khiến nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất bị thiếu hụt, thị trường tiêu thụ khó khăn.

"Dù TP HCM đang phải đối mặt với dịch Covid-19 nhưng sản xuất công nghiệp 7 tháng vẫn tăng trưởng dương, cho thấy sự nỗ lực của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kép - vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tổ chức sản xuất ở những địa điểm chưa có dịch. DN cần tiếp tục theo dõi tình hình, triển khai sản xuất - kinh doanh an toàn và hiệu quả" - Cục Thống kê thành phố nhận định.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

Một cán bộ quản lý của Cục Thuế TP HCM nhìn nhận tuy dịch bệnh tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh nhưng hầu hết các ngành nghề đều có sự tăng trưởng nhất định, trừ lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống. Tổng doanh thu 5 tháng đầu năm của các DN trên địa bàn đạt hơn 2.741 tỉ đồng, tăng 22,41% so với cùng kỳ năm 2020.

"Với kết quả hoạt động của DN, Cục Thuế thành phố thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm được 140.762 tỉ đồng, đạt 54,79% dự toán năm. Trong đó, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế được 4.747 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự kiến nguồn thu các tháng sắp tới sẽ bị ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh. Chỉ riêng tháng 7, ước tính thu ngân sách giảm 2.000 tỉ đồng so với tháng 6, trong khi thu tháng 6 đã giảm 1.000 tỉ đồng so với tháng trước đó" - vị cán bộ nói trên thông tin.

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, để hỗ trợ DN, hộ kinh doanh, cá nhân có nguồn vốn phục hồi sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, Cục Thuế đã tập trung giải quyết nhanh việc hoàn thuế GTGT cho DN với tổng số tiền 6.870 tỉ đồng. Ngoài ra, hoàn thuế thu nhập cá nhân 454 tỉ đồng, miễn giảm cho 46.616 hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động với số thuế 117 tỉ đồng… Từ đó, các thành phần kinh tế có thêm nguồn vốn để duy trì hoạt động.

Ông Lê Duy Minh thông tin thêm nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm của Cục Thuế TP HCM có thể gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu nhằm hoàn thành dự toán năm ở mức cao nhất. Theo đó, Cục Thuế chủ động phối hợp các sở, ngành nắm chắc những nguồn có khả năng thu để đôn đốc kịp thời vào ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý kê khai thuế nhằm quản lý đúng đối tượng phát sinh và nắm chắc "sức khỏe" cũng như biến động về tình hình sản xuất - kinh doanh của DN, đặc biệt là các DN trọng điểm không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngoài ra, Cục Thuế TP HCM còn tập trung rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố...