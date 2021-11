Ngày 23-11, tại tòa Nhà DITP Tower, TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đầu tư phát triển Data Center giữa Công ty Cổ Phần phát triển Khu Công nghệ thông tin tập Trung (CNTT TT) Đà Nẵng (DITP ), thuộc chủ đầu tư Trungnam Group và đối tác đến từ Singapore - Infracrowd. Theo đó, 2 bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về việc đầu tư khu Data Center theo tiêu chuẩn Tỉer 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu USD.



Lễ ký kết này cũng đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phát triển và thu hút đầu tư tại khu CNTT TT Đà Nẵng, hướng tới việc đầu tư một khu công nghệ thông tin trọng điểm của cả nước, theo định hướng của Bộ chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW 24/01/2019 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện tại ghi nhận tại Khu CNTT TT Đà Nẵng, 5 nhà máy quy mô lớn từ 4000 – 6000m2/sàn đang dần hình thành và sẽ đi vào hoạt động trong Quý I/2022, dự án Khu chuyên gia và công viên sinh thái dịch vụ như 64 căn biệt thự, 33 biệt thự sườn đồi, khu thể thao, Club House, khu công viên trung tâm….cũng đang trong giai đoạn đi vào hoàn thiện.

Cũng tại sự kiện này, lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa nhà máy Trungnam EMS và đối tác Xelex về việc tham gia chương trình "Sóng và máy tính cho em" của Bộ TT-TT phát động. Theo đó, 2 bên sẽ ký kết hợp tác sản xuất 100.000 sản phẩm máy tính bảng hỗ trợ cho học sinh có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả.

Như vậy, sau 1 năm đi vào hoạt động, nhà máy Trungnam EMS đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ, có thể sản xuất, gia công các sản phẩm điện tử, đạt được sự tin tưởng và công nhận của các đối tác trong nước và quốc tế. Nhà máy cũng đã ký kết một đơn hàng với đối tác Mỹ trị giá 200 tỉ đồng, sản xuất trong vòng 6 tháng.



Sắp tới, trong 2022 tới, nhà máy Trungnam EMS dự kiến đưa vào vận hành 2 máy trong phân khu A2 với 20 line SMT, tạo công ăn việc làm cho 1.000 -2.000 lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Huy – Giám đốc Công ty Cổ Phần phát triển Khu CNTT TT Đà Nẵng cũng thẳng thắng chia sẻ khó khăn: "Đối với giai đoạn 1, khu CNTT TT Đà Nẵng cũng xin cấp thêm nguồn điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện cho các dự án đã đưa vào vận hành khai thác, đặc biệt trong việc xúc tiến kêu gọi đầu tư các trung tâm dữ liệu. Giai đoạn 2 thì mong hoàn tất đề nghị thu hồi, giao đất để tiến hành đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hiện nay giai đoạn 1 cũng không thể vận hành độc lập vì thiếu các khu hạ tầng kỹ thuật như khu xử lí nước thải, khu công trình kỹ thuật đầu mối, các phân khu chức năng cũng khó kêu gọi đầu tư. Ngoài ra việc triển khai thi công giai đoạn 2 chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các nhà máy, khu TT dữ liệu, các khu khác đang vận hành và khai thác".

Khu CNTT TT Đà Nẵng với tổng quy mô dự án 341 ha được quy hoạch theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 131 ha với tổng mức đầu tư 47 triệu USD, giai đoạn 2 có diện tích 210ha với tổng mức đầu tư 74 triệu USD, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, do Công ty CP Phát triển Khu CNTT TT Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Khu CNTT TT Đà Nẵng – Danang IT Park cung cấp những dịch vụ cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ IT, các sản phẩm điện tử, sản phẩm thông tin số, ITO, BPO, R&D - đào tạo IT…