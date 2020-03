Ông Huỳnh Tài (60 tuổi; ngụ đường Trần Nguyên Hãn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) là người sở hữu giống bầu nói trên. Nhà ông Tài có vườn phía sau khá rộng, khoảng 300 m2, được ông tận dụng trồng bầu, mướp.



Những trái bầu "siêu to, khổng lồ" do ông Tài trồng

Ông Tài cho biết: "Một lần tôi đi chơi đã xin trái bầu của người bạn đem về chưng, nhưng để lâu thì nó bị khô và nứt trái, nên tôi lấy hạt đem trồng. Khi bầu lên vài dây thì nó cho rất nhiều trái, trong đó có vài trái lớn lạ thường, thấy lạ quá nên tôi giữ trái to đó để làm giống".

Những trái bầu khá to lủng lẳng trên giàn

Ông Tài lấy giống trái to để gieo trồng cho vụ thứ 2. Sau 2 tháng trồng, bầu bắt đầu cho trái non và lớn nhanh như thổi khiến ông Tài cùng những người trong gia đình rất bất ngờ. Trung bình trái bầu nặng từ 15-17 kg, nếu để lâu hơn thì bầu có thể đạt trọng lượng đến 30 kg. Điều lạ là ông Tài không hề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng trái bầu vẫn to lạ thường. Để tăng dinh dưỡng, ông Tài chỉ bón phân bò và khi bầu ra hoa, vào ban đêm ông thụ phấn cho chúng.

Do quá to và nặng nên những trái bầu cần phải có dây buộc lại

"Vụ thứ 2 tôi trồng 7 dây bầu, mỗi dây cho khoảng 30-40 trái. Ban đêm nếu người lạ vô vườn chắc rất sợ vì chúng lủng lẳng và khá to. Do trái nặng ký nên tôi phải dùng dây buộc lại, không thôi nứt cuống, dễ rớt xuống đất", ông Tài hồ hởi nói.

Sợ trái bầu nặng đứt cuống nên ông Tài phải dùng dây cố định lại

Từ khi nghe tin ông Tài có giống bầu "siêu to, khổng lồ", nhiều người khắp nơi đến nhà ông để chiêm ngưỡng. Ông Tài vẫn vui vẻ mở cửa cho khách đến tham quan và khi về còn được ông Tài cho trái để chưng và vài hạt giống đem về trồng. Thậm chí có khách từ miền Bắc gọi điện vào xin giống bầu này, ông Tài vẫn sẵn sàng gửi qua bưu điện nhưng không lấy một đồng xu nào.

Muốn chưng lâu thì phơi cho trái bầu khô, sau đó cắt cuốn lấy hạt và sơn lên có màu vàng đẹp mắt

Theo ông Tài, loại trái bầu này để chưng khoảng 2 tháng vẫn còn tươi xanh. Nếu muốn để chưng lâu thì phơi khô, cắt một phần trên cuống để lấy hạt ra. Sau đó, sơn màu vàng rồi vẽ lên thân bầu nếu đem chưng thì rất đẹp.



Hạt giống được ông Tài giữ lại để gieo trồng cho vụ sau và cho những người nào thích trồng loại bầu này

"Đối với hạt bầu, qua từng vụ tôi đều giữ lại làm giống. Bỗng nhiên có giống bầu lạ nên tôi chỉ chia sẻ cho người yêu thích nó chứ không bán, ai xin tôi đều cho", ông Tài bày tỏ.