Theo dõi kỹ lạm phát

Chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực cùng nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa có báo cáo đánh giá nhanh về động thái giảm tiếp lãi suất điều hành của NHNN.

Theo đó, nhóm chuyên gia này cho rằng cần theo dõi kỹ lạm phát vì áp lực lạm phát của Việt Nam vẫn còn do có độ trễ nhập khẩu lạm phát; giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý có thể tăng như giá điện, phí y tế - giáo dục, lương cơ sở tăng từ ngày 1-7... Tuy nhiên, cũng không quá quan ngại lạm phát trong năm nay, do lạm phát và giá cả toàn cầu đang giảm, tỉ giá ổn định, sức cầu còn yếu, vòng quay tiền còn chậm, dự báo CPI bình quân cả năm tăng khoảng 4%.

Khuyến cáo được đưa ra là cần nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách, nhất là giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, giá cả và các chính sách vĩ mô khác nhằm chủ động kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.