Lo quá tải, sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đến trước 2 giờ

Ngày 11-1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ( TP HCM) đã đưa ra hàng loạt lưu ý cho hành khách đi máy bay trong dịp Tết Nguyên Đán 2019, nhằm tránh tình trạng quá tải, tắc nghẽn.

Dự kiến, dịp Tết nguyên đán 2019, từ ngày 20-1 đến 19-2 (từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách. Trung bình mỗi ngày, có tới 134.207 lượt khách đi - đến sân bay này, tăng khoảng 17.500 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Cao điểm trước Tết, ngày 2-2 (28 tháng chạp), sân bay có đến 900 lượt cất/hạ cánh và là mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng ngày cao điểm sau Tết là 10-2 (mùng 6 tháng giêng) cũng có tới 890 lượt chuyến bay.

Nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên Đán 2019 qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao. Ảnh: Linh Anh

Theo đại diện sân bay, do tần suất bay tăng, số lượng hành khách đi máy bay rất đông trong dịp Tết, giao thông trên các tuyến đường vào sân bay thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm, nên hành khách cần chủ động tính toán thời gian để đến khu vực làm thủ tục hàng không trước 2 giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế.

Hành khách của Vietnam Airlines đi vào cửa D1, làm thủ tục tại đảo A/B/C/D và đảo H. Hành khách của Jetstar Pacific và Vasco vào cửa D2, làm thủ tục tại đảo G đối với chuyến bay Vasco, đảo E/F đối với chuyến bay Jetstar. Hành khách của Bamboo Airways vào cửa D2, làm thủ tục tại đảo G. Hành khách của Vietjet Air vào cửa D4/D5, làm thủ tục tại đảo I/J/K.

Vì lý do an ninh, khi đến sân bay hành khách luôn mang theo người hành lý, đồ vật của mình; không để xa ngoài tầm kiềm soát, tránh thất lạc. Khi đến sảnh công cộng và vào nhà ga, hành khách được khuyến cáo không nên bịt mặt hoặc đeo khẩu trang, kính đen để tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát an ninh.

Ngoài hình thức làm thủ tục hàng không truyền thống tại quầy, để giảm thời gian xếp hàng chờ đợi, sân bay Tân Sơn Nhất khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến qua trang web của hãng hàng không, mobile check in và hệ thống kiosk checkin tự động.

"Trong quá trình kiểm tra soi chiếu an ninh, hành khách nên chủ động theo dõi, kiểm soát sự di chuyển tài sản của mình; trước khi rời khỏi điểm kiểm tra soi chiếu vui lòng kiểm tra lại hành lý, tài sản để tránh thất lạc tài sản của mình hoặc lấy nhầm hành lý, tài sản của người khác…" - đại diện sân bay khuyến cáo.

Để tránh sự quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng của nhà ga, sân bay cũng khuyến cáo hành khách nên hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, để đáp ứng sự tăng trưởng về sản lượng vận chuyển hàng không trong dịp Tết Nguyên Đán 2019, sân bay đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tối đa nhân lực phục vụ, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, an ninh an toàn hàng không…





Thái Phương