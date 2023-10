Công ty CP Đầu tư và Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 ghi nhận doanh thu quý III đạt 30,52 tỉ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 38,8 tỉ đồng, giảm 96%.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, MWG cho biết doanh thu ở mức 87,58 tỉ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30-9, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của MWG có giá trị khoảng 2.351 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt là 805 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng là 1.163 tỉ đồng và tiền đang chuyển khoản 382 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trị giá các khoản đầu tư ngắn hạn của MWG gần 21.000 tỉ đồng (tương đương gần 1 tỉ USD). Trong mục này, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỉ trọng 96,8% (tương đương 20.251 tỉ đồng), các khoản đầu tư khác chiếm 3,1% (tương đương 650 tỉ đồng).

Cổ phiếu MWG đóng cửa tại 40.500 đồng/cổ phiếu. Nguồn: FireAnt

Nhờ khoản đầu tư trên, MWG ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 1.563 tỉ đồng, đến từ lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỉ giá, chiết khấu thanh toán, lãi trái phiếu,… Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 của MWG chỉ đạt 77,5 tỉ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ.

Giải trình lý do lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2023 giảm 96% và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm giảm 98% so với cùng kỳ, MWG cho biết nguyên nhân là do sức mua điện thoại và điện máy còn yếu và chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Khách hàng vẫn còn dè dặt, cẩn trọng hơn trong quyết định chi tiêu.

Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng tiết kiệm vẫn đang diễn ra đối với các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm.

MWG nói rằng công ty đã nỗ lực đưa ra các lựa chọn mua sắm linh hoạt với giá cả hấp dẫn và nhiều khuyến mãi, chấp nhận giảm biên lợi nhuận gộp để thu hút khách hàng và duy trì doanh thu.

Thêm nữa, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023 dù đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng vẫn đang bị tác động.

Ngoài ra, trong quý III/2023, công ty có rà soát lại và xử lý một số thiết bị dư ra sau quá trình tái cấu trúc Bách Hóa Xanh (BHX) và hiện nay suy giảm giá trị, không còn đảm bảo sử dụng. Qua đó có tác động lên lợi nhuận chung của Tập đoàn trong quý này.

"Điểm tích cực ghi nhận trong quý III/2023 là lợi nhuận ròng đã cải thiện khả quan hơn so với 2 quý đầu năm" - MWG thông tin.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG có giá 40.500 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu quý III/2023 đến nay, giá cổ phiếu này giảm gần 6%. Còn trong các phiên vừa qua, cổ phiếu MWG liên tục giảm.