Tại Việt Nam, những mẫu xe gầm cao dành cho đô thị không còn quá xa lạ với người dùng. Hầu hết hãng xe đều có ít nhất một sản phẩm thuộc phân khúc này để đáp ứng nhu cầu thị trường, cùng với đó là mức giá trải dài và đa dạng về xuất xứ từ nhập khẩu cho đến lắp ráp.

Mẫu xe CX-30

Không nằm ngoài xu hướng, THACO AUTO đã phân phối Mazda CX-3 và CX-30 đến người dùng trong nước từ tháng 4-2021, thời điểm nở rộ nhu cầu tìm kiếm một mẫu xe gầm cao dành cho đô thị. Cả 2 mẫu xe này có lợi thế nhờ nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan, đa dạng về phiên bản và giàu công nghệ.



Chiếm ưu thế trong phân khúc

Gia nhập khá muộn trong phân khúc SUV đô thị, nhưng Mazda CX-3 và CX-30 vẫn có được những lợi thế nhất định trước các đối thủ trên thị trường.

Tương tự những dòng xe khác của Mazda, bộ đôi CX-3 và CX-30 đều có thiết kế dựa trên triết lý KODO quen thuộc cùng ngôn ngữ thiết kế "Less is more - Ít mà nhiều". Tuy nhiên CX-3 và CX-30 vẫn có những điểm riêng để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Đối với CX-3, mẫu xe này thừa hưởng nhiều đường nét từ "đàn anh" CX-5 và CX-8 như lưới tản nhiệt thanh ngang mạ chrome bóng bẩy, cụm đèn sương mù đặt dọc… Trong khi đó CX-30 lại hướng đến hình ảnh thanh thoát hơn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, cụm đèn pha ấn tượng với đèn chạy ban ngày có biểu tượng viền LED đặc trưng,…

Phần ngoại thất của Mazda CX-3 và CX-30 cũng có nhiều nét tương đồng như bộ mâm hợp kim cỡ lớn 18 inch, hệ thống chiếu sáng LED trước/sau hiện đại… Phần mui của 2 mẫu xe được vuốt mềm mại từ trước ra sau, mang đến cảm giác liền mạch cũng như tối ưu khả năng khí động học cho xe.

Với ngôn ngữ thiết kế "Less is more", khoang lái của bộ đôi CX-3 và CX-30 mang phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo đủ công năng cho người sử dụng.

Thuộc phân khúc xe gầm cao nên khả năng quan sát từ vị trí người lái khá thoáng đãng, cùng với đó là thiết kế cột A gọn gàng giúp người điều khiển tự tin hơn mỗi khi cầm lái. Không dừng lại ở đó, CX-3 và CX-30 còn được trang bị màn hình hiển thị tốc độ kính lái HUD, giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn.

Trên Mazda CX-3, khách hàng có thể tìm thấy những tiện ích như ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, lẫy chuyển số sau vô lăng, màn hình trung tâm 7 inch, kết nối Apple Carplay, gương chiếu hậu chống chói tự động… "Người anh em" CX-30 cũng không hề kém cạnh với điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch…

"Trái tim" của Mazda CX-3 là động cơ SkyActiv 1.5L thế hệ mới, cho công suất 10 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đối với CX-30, sức mạnh được cung cấp bởi động cơ I4 2.0L, sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. So với các đối thủ trong phân khúc, sức mạnh của bộ đôi CX-3 và CX-30 không hề kém cạnh, thậm chí là có phần vượt trội hơn.

Một mẫu SUV đô thị không chỉ cần thiết kế cũng như sức mạnh, yếu tố an toàn cũng được khách hàng quan tâm không kém khi lựa chọn xe. Hiểu được điều đó, Mazda đã trang bị cho CX-3 lẫn CX-30 nhiều công nghệ an toàn thông minh bậc nhất phân khúc.

Cụ thể, Mazda CX-3 sở hữu hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước & sau tích hợp chức năng nhận diện người đi bộ và chướng ngại vật, đèn pha thích ứng thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống nhắc nhở người lái nghỉ ngơi và đèn pha thích ứng.

Mazda CX-30 có phần nhỉnh hơn với gói i-Activsense, bao gồm loạt tính năng hiện đại như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh khẩn cấp, hỗ trợ điều chỉnh chế độ đèn pha, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường hỗ trợ mở rộng góc chiếu đèn pha theo góc đánh lái, kiểm soát hành trình tích hợp radar…

Cơ hội sở hữu dễ dàng với ưu đãi 50% trước bạ

Bộ đôi CX-3 & CX-30 đều có xuất xứ nhập khẩu, CX-3 đang được THACO AUTO phân phối với 3 phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium, CX-30 với 2 phiên bản là Luxury và Premium. Mức giá của CX-3 chỉ từ 649 triệu đồng và cao nhất 729 triệu đồng, trong khi CX-30 có giá 849-909 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 2 dòng xe này còn đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ từ THACO AUTO. Bên cạnh những vượt trội về thiết kế, trang bị, thì ưu đãi 50% trước bạ cho bộ đôi xe nhập khẩu này cũng là điểm cộng giúp 2 dòng xe chiếm ưu thế trước các đối thủ cùng phân khúc.