Trong khuôn khổ ngày thứ chuyến thăm và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến thăm làm việc tại trụ sở các tập đoàn hàng đầu của Đài Loan trong lĩnh vực đô thị, xử lý chất thải; tham quan các mô hình xử lý nước thải và khảo sát các khu công nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đài Bắc.

Theo đó, đoàn đã làm việc và khảo sát tại Công viên phần mềm Nam Cảng (quy mô hơn 10 ha) nằm trong tổ hợp Khu Thương mại và Kinh tế Nam Cảng rộng hơn 87 ha ở phía Đông thành phố Đài Bắc, được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh chuẩn quốc tế để bảo vệ môi trường.

Tổ hợp công nghệ cao này được xem là chất xúc tác quan trọng đối sự phát triển của các ngành công nghệ cao tại Đài Loan (Trung Quốc) và góp phần gia tăng đáng kể thị phần sản xuất công nghệ của Đài Loan trên thế giới.

Trong buổi làm việc tại trung tâm điều hành, đại diện đối tác đã giới thiệu và hướng dẫn đoàn những nơi đặt trụ sở, trung tâm nghiên cứu lớn của hơn 400 tập đoàn công nghệ khổng lồ của Đài Loan ( Trung Quốc )và thế giới, như: Trung tâm Đổi mới của Microsolf; Tòa nhà của Tập đoàn IBM, Intel, Sony, Yahoo, HP, Sony, Philips.

Năm 2007, tổ hợp công nghệ này sử dụng 14.000 lao động và tạo ra 6 tỉ USD doanh thu sản xuất hằng năm. Ước tính khi được mở rộng toàn diện, Khu Thương mại và Kinh tế Nam Cảng sẽ tạo ra doanh thu trên 28 tỉ USD hằng năm và sử dụng hơn 28.000 lao động làm việc. Mô hình phát triển công nghệ cao này được xem là tiêu chuẩn sắp tới để hiện đại hóa ngành công nghiệp, góp phần tăng trưởng sản lượng và nguồn thu hiệu quả.

Đoàn công tác của tỉnh Long An khảo sát mô hình khu công nghệ cao tại Công viên phần mềm Nam Cảng

Cùng ngày, đoàn công tác đã thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn CT&D. Tham gia đón tiếp đoàn có ông Arthur Ting – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn CT&D, lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Tập đoàn CT&D đã đầu tư hơn 750 triệu USD, trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra hơn 100.000 cơ hội việc làm. Tập đoàn có 3 dự án lớn và 1 quỹ vì cộng đồng tại Việt Nam với các dự án nổi tiếng tại Việt Nam như Đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận; các dự án trên đã góp phần thay đổi diện mạo của nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 7-12-2022, lãnh đạo tỉnh Long An đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn CT&D và Hiệp hội Công nghiệp điện và Điện tử Đài Loan về việc nghiên cứu đầu tư khu đô thị chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Long An.

Trong buổi làm việc, ông Arthur Ting giới thiệu một số thông tin về tập đoàn các dự án đã triển khai cũng như đánh giá rất cao tiềm năng và lợi thế mà Long An đang có. Đồng thời trao đổi các cơ chế, chính sách để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo. Ông hy vọng với sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Long An, tập đoàn sẽ có thêm dự án "Phú Mỹ Hưng" thứ năm tại tỉnh Long An trong thời gian sớm nhất.

Tập đoàn CT&D trao đổi với đoàn công tác tỉnh Long An về việc hợp tác vào Long An trong tương lai

Ông Lâm nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất khi tập đoàn đến Long An, giúp Long An vươn xa hơn nữa để tỉnh sớm có khu đô thị cao cấp Phú Mỹ Hưng thứ 5 sầm uất, tiên tiến hiện đại.



Đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Nanoplus Tech. Đây là tập đoàn gồm 8 công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực: công nghệ cao tích hợp R&D, sản xuất nhựa dẫn nhiệt, công nghệ laser, xử lý nước thải.

Ông Max Huang, Phó Chủ tịch Tập đoàn, giới thiệu đến đoàn công tác các mô hình công nghệ hiện đại này được công ty áp dụng xử lý cho các "ông lớn" công nghệ như Foxconn, Huawei, Philips, IKEA… Các công nghệ này đã được công ty giới thiệu đến các doanh nghiệp Việt Nam và nhận được các phản hồi tích cực. Tập đoàn bày tỏ mong muốn sẽ sắp xếp đến khảo sát thực tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Long An trong thời gian sắp tới

Sau khi nghe phần giới thiệu của tập đoàn, Cố vấn kinh tế Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao các sản phẩm, quy trình kỹ thuật, công nghệ của tập đoàn, trong đó đặc biệt là mô hình xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp theo công nghệ tiên tiến.

Ông Lâm khẳng định đây là mô hình mà TP Tân An (Long An) hiện đang quan tâm trong việc cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đô thị tại TP Tân An. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn tập đoàn sớm sắp xếp đến Long An làm việc để khảo sát thực tế, đề xuất giải pháp hữu hiệu, cơ hội hợp tác cho TP Tân An nói riêng cũng như khả năng thử nghiệm nhân rộng thêm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng tới trở thành địa phương có nền công nghiệp xanh trong tương lai.

Long An nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước thải với Tập đoàn Nanoplus Tech

Hôm nay (8-3), đoàn công tác tỉnh Long An sẽ đồng tổ chức "Hội thảo Môi trường đầu tư Việt Nam năm 2023" tại thành phố Đài Bắc với sự tham dự của nhiều tổ chức, nhà đầu tư, tập đoàn lớn tại Đài Loan.