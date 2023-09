Đại diện doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM

Theo đó, Công ty Gỗ An Cường đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do kê khai sai dẫn đến phải nộp thuế bổ sung 1,6 tỉ đồng, bị xử phạt hành chính hơn 325 triệu đồng và bị phạt do chậm nộp hơn 80 triệu đồng



Tương tự, Cục Thuế TP HCM quyết định xử phạt hành chính Công ty Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 358,5 triệu đồng vì kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu thu nhập cá nhân. Đồng thời, công ty này cũng bị Cục Thuế TP HCM truy thu số tiền thuế nộp thiếu 1,58 tỉ đồng và hơn 438 triệu đồng phạt chậm nộp.

Đặc biệt, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo nhận được quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, qua kết quả thanh tra, cơ quan thuế chỉ ra PNJ kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp gần 2,1 tỉ đồng; trong đó năm 2021 là 442 triệu đồng, năm 2022 là 1,6 tỉ đồng.

Số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp mà PNJ phải nộp là 10,1 tỉ đồng (năm 2021 hơn 2,1 tỉ đồng, năm 2022 gần 8 tỉ đồng). Số thuế thu nhập cá nhân PNJ phải nộp là 263 triệu đồng. Ngoài ra, PNJ còn bị xử phạt tiền chậm nộp thuế gần 713 triệu đồng.

Mới đây nhất, Công ty CP DNP Holding nhận được quyết định của Tổng Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế.



Tổng Cục Thuế cho biết Công ty DNP Holding đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Trong đó, tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần. Với những hành vi nêu trên, doanh nghiệp này bị phạt và truy thuế số tiền 11,99 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty CP Nhựa Bình Minh cũng vừa đã bị Tổng Cục Thuế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu cũng vì Nhựa Bình Minh đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định; khai sai không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.



Trước đó, Cục Thuế TP Hà Nội và ra quyết định xử phạm vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Tập đoàn Gelex. Nguyên do là công ty đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp. Đối với hành vi này, Công ty CP Tập đoàn Gelex bị phạt tiền 1,238 tỉ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn này còn phải nộp thêm tiền chậm nộp 544 triệu đồng để bù số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước.

Một lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết hiện nay, pháp luật quy định doanh nghiệp tự kê khai và nộp thuế. Sau đó, cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra. Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế sai, cơ quan thuế sẽ xử tiến hành truy thu số thuế còn thiếu, đồng thời doanh nghiệp bị phạt nộp chậm 0,03%/ngày trên số tiền thuế chưa nộp.

Tuy vậy, dư luận luôn quan tâm việc kê khai sai có thể là cố ý. Theo đó, doanh nghiệp có thể chấp nhận bị phạt để tranh thủ sử dụng số tiền thuế, thay cho việc vay vốn ngân hàng sẽ giảm được chi phí hoạt động?

Vế vấn đề này, theo LS Nguyễn Đức Nghĩa – một chuyên gia lĩnh vực thuế, Luật Quản lý thuế đã quy định chi tiết tự kê khai và nộp thuế. Cụ thể, doanh nghiệp kê khai sai nhưng sau đó phát hiện và tự điều chỉnh thì không bị xử phạt hành chính. Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp có sai sót trong việc kê khai thuế thì hành vi này được xem là cố ý. Theo đó, ngoài việc truy thu thuế, phạt tiền nộp chậm, cơ quan thuế còn xử phạt doanh nghiệp vi phạm hành chính nghĩa vụ thuế.