Có thể nói, Mazda là thương hiệu xe Nhật Bản luôn nỗ lực trong việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị nhất. Minh chứng là các sản phẩm thế hệ thứ 7 mà Mazda đang phân phối trên thế giới. Những nâng cấp toàn diện trên các sản phẩm thế hệ thứ 7 của Mazda bao gồm triết lý thiết kế mới, công nghệ vận hành, công nghệ hỗ trợ an toàn và những trang bị hiện đại,…đã mở ra một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới và góp phần nâng tầm đẳng cấp thương hiệu Mazda trên toàn cầu.

Những nỗ lực của Mazda gắn liền với các sản phẩm thế hệ thứ 7 đã được thế giới công nhận với nhiều giải thưởng uy tín trên thế giới. Trong đó phải kể đến như chứng nhận an toàn 5 sao của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS); giải "World Car Design Of The Year 2020"– Thiết kế ô tô của năm 2020; giải "World Car of the Year 2020" - Xe Thế giới của năm 2020,…

Tại Việt Nam, Mazda3 là đại diện đầu tiên của sản phẩm thế hệ thứ 7 của Mazda. Ra mắt vào cuối năm 2019, Mazda3 nhanh chóng nhận được sự quan tâm và yêu thích của khách hàng. Đây cũng là mẫu xe Nhật Bản liên tục dẫn đầu phân khúc C-Sedan và thường xuyên có mặt trong Top 10 các mẫu xe du lịch bán chạy nhất nhiều năm liên tiếp tại thị trường Việt Nam. Mới đây nhất là giải thưởng "Xe phân khúc C-Sedan được yêu thích nhất năm 2021" do người tiêu dùng Việt bình chọn.

Mazda CX-30 sẽ được THACO AUTO bán ra trong thời gian tới

Mazda CX-30 là sản phẩm thế hệ thứ 7 tiếp theo của Mazda trên toàn cầu. Với những đột phá về thiết kế, công nghệ và vận hành, Mazda CX-30 đang được khách hàng trên thế giới đánh giá tích cực. Mẫu xe này cũng luôn có mặt trong bảng xếp hạng những giải thưởng danh giá như giải " Xe của năm 2020" do Hiệp hội các nhà báo về ô tô tại Thái Lan bình chọn, giải thưởng "Reddot 2020 – Thiết kế xe đẹp nhất năm 2020", hay chứng nhận an toàn 5 sao tại Mỹ.



Tại Việt Nam, Mazda CX-30 là mẫu SUV đầu tiên thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda sẽ được THACO AUTO bán ra trong thời gian tới. Mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ cùng với Mazda3 mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm hoàn toàn mới, cùng sự phấn khích mỗi khi di chuyển thông qua thiết kế KODO và công nghệ SkyActiv-G thế hệ mới. Mazda CX-30 là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp truyền thống của một mẫu Sedan cùng với chất SUV thời thượng, mang đậm dấu ấn cá nhân của người sở hữu.

Việc đưa Mazda CX-30 về Việt Nam được xem là bước đi đúng của THACO AUTO trong bối cảnh nhu cầu thị trường phân khúc SUV ngày càng tăng cao như hiện nay. Mazda CX-30 không chỉ giúp THACO AUTO tạo dựng được đẳng cấp mới trong thị trường xe du lịch, mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh từng phân khúc riêng lẻ. Đồng nghĩa với việc khách hàng Việt sẽ có nhiều hơn cơ hội lựa chọn các sản phẩm đẳng cấp, chất lượng tiêu chuẩn toàn cầu, và sở hữu những sản phẩm mới nhất như trên thế giới.

Bên cạnh Mazda CX-30, thì với thành công của các mẫu SUV đang bán tại Việt Nam như Mazda CX-5 và Mazda CX-8, khách hàng Việt sẽ có thêm lựa chọn với mẫu SUV cỡ nhỏ Mazda CX-3. Mẫu xe này sẽ cùng với hai "đàn anh" Mazda CX-5 và Mazda CX-8 gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng trong line-up sản phẩm SUV của Mazda.