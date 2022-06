Nhân dịp khai trương cửa hàng thực phẩm tiện lợi Sagrifood Điện Biên Phủ, Sagrifood thực hiện đồng loạt nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, giảm giá từ 10% - 30% từ ngày 27-6 đến 3-7 cho tất cả mặt hàng thịt heo thảo mộc Sagri và thực phẩm chế biến các loại.



Hệ thống Sagrifood vừa có thêm một cửa hàng mới

Cửa hàng còn phục vụ các mặt hàng bình ổn thị trường của TP HCM như gạo, trứng, dầu ăn, đường, thịt gia súc, thịt gia cầm, rau củ quả nhằm phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất. Đặc biệt hơn, cửa hàng có kinh doanh sản phẩm thịt heo thảo mộc Sagri - sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm và ưa chuộng vì trong thịt heo thảo mộc có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tốt cho người sử dụng và hiện nay sản phẩm được phân phối tại hệ thống cửa hàng tiện lợi Sagrifood, hệ thống siêu thị Lotte, Emart.

Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu dinh dưỡng thịt heo thảo mộc có hàm lượng dinh dưỡng protein là 18,6% (thịt heo thông thường 16,2%), khoáng đa lượng như sắt 7,92 mg/kg so với 5,59 mg/kg, kẽm 18 mg/kg so với 17,1 mg/kg. Nâng cao chất lượng quầy thịt, ngoài việc không có tồn dư kháng sinh, về dinh dưỡng, thịt có nhiều chất chống ôxy hóa và tỉ lệ axít béo không no bão hòa đơn - tốt cho sức khỏe. Hàm lượng cholesterol thấp hơn so với thịt heo thông thường giúp ngăn ngừa và phòng chống các bệnh về tim mạch, cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe từ những thảo dược thiên nhiên. Các tinh chất từ thảo mộc còn giúp làm mềm sợi thô của bắp thịt, khử mùi tanh, tăng độ ngọt của thịt.