Cụ thể, đại diện Him Lam Land cho biết thời gian qua công ty nhận được nhiều câu hỏi và thắc mắc của khách hàng liên quan tới thông tin công ty là chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao cấp Sky D5 trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM (gần cổng sau Trường THPT Gia Định). Thông tin này được cung cấp bởi một số sàn giao dịch bất động sản thông qua hình thức quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook), liên hệ qua điện thoại…



Him Lam Land khẳng định không liên quan tới sự án Khu căn hộ cao cấp Sky D5

Trước những thông tin này, đại diện Him Lam Land khẳng định công ty không triển khai bất kỳ dự án nào mang tên "Khu căn hộ cao cấp Sky D5" trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM, cũng không có nhà mẫu nào trên đường Trần Nhật Duật, quận 1, TP HCM. "Các thông tin về việc Him Lam Land là chủ đầu tư dự án Sky D5 đều sai sự thật, mạo danh thương hiệu, vi phạm bản quyền thương hiệu Him Lam. Đồng thời, hành vi này đã lợi dụng lòng tin của khách hàng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty" – thông báo của Him Lam Land nêu rõ.

Công ty này cũng đưa ra khuyến cao những khách hàng cần tìm hiểu kỹ và cảnh giác trước những thông tin giả mạo trên. Tất cả các thông tin về chủ đầu tư Him Lam và các dự án đã và đang triển khai đều được đăng tải công khai trên các kênh thông tin chính thức của công ty.

Về phía Him Lam, công ty sẽ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý các đơn vị cố tình mạo danh thương hiệu, nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và uy tín của doanh nghiệp.