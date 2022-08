Những ngày này, khách đến khu vực trái cây của Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) đều bị thu hút bởi quầy bưởi Co.op Select "bao ăn", bán theo trái chứ không cân kg như thông lệ.

Siêu thị đầu tiên bán bưởi GlobalGAP "bao ăn, bao đổi"

Nhanh tay chọn 3 trái bưởi đặt vào giỏ hàng, chị Nguyễn Ngọc Thủy, ngụ quận 5, cho biết buổi sáng mua thử 1 trái và rất hài lòng nên chiều ghé lại mua thêm. "Tôi dân xứ bưởi ở Bến Tre nên nhìn trái bưởi roi roi, cầm nặng tay là biết vỏ mỏng, ruột dày. Tách múi bưởi ra đã thấy hài lòng vì mọng nước, vị đậm đà. Lâu rồi mới được ăn trái bưởi ngon như vậy" - chị Thủy tấm tắc.

Cũng là bưởi nhưng đây là sản phẩm mới toanh trong nhóm hàng nhãn riêng được Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) vừa đưa vào bán thử nghiệm tại 5 siêu thị: Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), Co.opXtra Tân Phong (quận 7), Co.op Food chung cư Saigon Co.op (Gò Vấp), Co.op Food Lâm Văn Bền (quận 7) và Co.op Food Phúc An Lộc (TP Thủ Đức). Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển Hàng nhãn riêng Saigon Co.op, cho biết sản phẩm do Phòng Hàng nhãn riêng Co.op hợp tác với The Fruit Republic - đơn vị chuyên xuất khẩu bưởi đạt chuẩn GlobalGAP khai thác từ vùng trồng ở Vĩnh Long, đạt chất lượng châu Âu. Với quy trình và kỹ thuật tiên tiến, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt với quy trình 10 bước đã sản xuất ra những trái bưởi Co.op Select ngon, với độ dày vỏ và ruột tương xứng, có độ ngọt ổn định và mọng nước. Trong tuần đầu tiên giới thiệu ra thị trường, từ ngày 8 đến 14-8, các điểm bán áp dụng khuyến mãi giảm giá bưởi Da Xanh Co.op Select từ 64.900 đồng/trái còn 49.900 đồng/trái (1-1,3kg), bưởi Năm Roi Co.op Select giá 42.900 đồng giảm còn 36.500 đồng/kg. Ngoài ra, khi mua 2 trái bưởi Co.op Select bất kỳ sẽ được tặng ngay 1 túi 4 trái cam. "Với mong muốn lắng nghe nhiều hơn nữa những phản hồi, đóng góp từ khách hàng, Co.op đã quyết định triển khai chương trình "Cùng Co.op an tâm lựa chọn". Cụ thể, khi mua bưởi Da Xanh Co.op Select trái và bưởi Năm Roi Co.op Select kg, nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng sản phẩm, chúng tôi sẵn sàng đổi ngay trái bưởi mới" - ông Hoàng Anh nói thêm. Dự kiến, sau ngày 14-8, mặt hàng bưởi Co.op Select chuẩn GlobalGAP sẽ được phân phối đại trà trên gần 1.000 siêu thị, cửa hàng thuộc Saigon Co.op.

Bưởi Co.op Select chuẩn GlobalGAP sẽ được phân phối đại trà trong tháng 8

Thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng Việt chất lượng cao

Là nhà bán lẻ thuần Việt, từ khi đưa vào hoạt động siêu thị đầu tiên cách đây hơn 30 năm đến nay, Saigon Co.op luôn trung thành với phương châm ưu tiên kinh doanh những mặt hàng chất lượng cao cho người tiêu dùng trong nước, sau đó mới hướng đến xuất khẩu. Càng về sau, tính ưu tiên này càng thể hiện rõ thông qua những hoạt động phối hợp với các tỉnh, thành, nhà sản xuất phát triển những sản phẩm chất lượng quốc tế để bán cho người tiêu dùng nội địa với giá rất "Việt Nam". Hoạt động này được nâng lên thành cam kết "nâng cao theo tiêu chuẩn tiệm cận tiêu chuẩn xuất khẩu" từ năm 2019: Saigon Co.op chính thức áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật mới dành riêng cho nhóm hàng thực phẩm tươi sống kinh doanh tại siêu thị.

Đại diện Saigon Co.op cho hay đối với công tác kiểm soát chất lượng, Saigon Co.op đòi hỏi nhà cung cấp phải bảo đảm quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Cùng với đó, nhà cung cấp phải thường xuyên cải tiến chất lượng, bao bì mẫu mã, kết hợp việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và công nghệ xử lý sau thu hoạch để có các sản phẩm đạt chất lượng tốt, có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe.

"Saigon Co.op luôn chào đón những sản phẩm Việt có chất lượng tốt nhất, từ đó đưa hàng Việt đi khắp mọi miền đất nước cũng như phục vụ xuất khẩu. Chính sách thu mua của Saigon Co.op luôn đặt yêu cầu chất lượng lên hàng đầu, còn yếu tố giá thì linh động điều chỉnh phù hợp theo từng thời điểm để nhà cung cấp không bị thiệt" - đại diện Saigon Co.op khẳng định. Hiện nay, Saigon Co.op đang xây dựng vùng nguyên liệu cho nhiều loại nông sản chủ lực, hướng đến mục tiêu phát triển thêm nhiều sản phẩm chuẩn xuất khẩu cho người tiêu dùng trong nước.



"Với chiến lược phối hợp các tỉnh, thành, doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu, phát triển thêm nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế; thời gian tới, Saigon Co.op sẽ đưa vào kinh doanh thêm nhiều sản phẩm nông sản GlobalGAP, organic". Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển Hàng nhãn riêng Saigon Co.op