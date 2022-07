Ngày 30-6, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã chính thức đón nhận Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam, nội dung: Số lượng gia đình tham gia nấu ăn nhiều nhất tại cùng một thời điểm trên cả nước.

Chính thức xác lập kỷ lục độc đáo

Kỷ lục do Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam (VietKings) trao tặng. Trước đó, trong ngày 25-6, hàng trăm siêu thị, trung tâm thương mại thuộc Saigon Co.op đã tổ chức cho hàng ngàn người cùng nấu ăn với chủ đề "999 gia đình Việt Nam cùng Saigon Co.op nấu mâm cơm 3 miền". Mỗi gia đình từ 2 - 4 thành viên đã hào hứng tham gia nấu mâm cơm gia đình gồm các món đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung - Nam từ nguyên liệu và gia vị do ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Kết quả, 999 mâm cơm ý nghĩa này sau khi được thẩm định, xác lập kỷ lục và tiến hành lưu mẫu đã được gửi tặng các mái ấm, nhà mở kèm những phần quà của Saigon Co.op.

Sau các bước thẩm định tại sự kiện và kiểm tra hồ sơ đăng ký, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam cho Saigon Co.op với nội dung: Đơn vị tổ chức sự kiện "Cùng Saigon Co.op nấu mâm cơm 3 miền" tại các siêu thị thuộc hệ thống trên cả nước có số lượng gia đình tham gia nhiều nhất Việt Nam là 999 gia đình.

Co.opmart mang đến “giá tốt mỗi ngày” cho mâm cơm gia đình

Với nhiều gia đình tại TP HCM, việc có mặt cùng Saigon Co.op xác lập kỷ lục là một trải nghiệm tuyệt vời - vừa giúp gắn kết gia đình vừa tạo sân chơi lành mạnh cuối tuần - nên đã hào hứng đăng ký tham gia. Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết việc xác lập kỷ lục này là một sự kiện đặc biệt độc đáo mà Saigon Co.op là đơn vị bán lẻ hiện đại đầu tiên tại Việt Nam tổ chức thực hiện và được xác lập kỷ lục.

Tràn ngập khuyến mãi 9.000 đồng, 99.000 đồng trở lên

Hòa chung niềm vui đón nhận kỷ lục Việt Nam, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Finelife, HTV Co.op, SC Vivo City, Sense City... cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kết hợp tổ chức khuyến mãi, giảm giá sâu cho hàng loạt mặt hàng nhu yếu phẩm trên cả nước từ nay đến hết ngày 13-7. Trong đó, nhiều chương trình khuyến mãi được thiết kế xoay quanh các con số 9, 99, 999, 99.000… nhằm nhắc nhớ đến sự kiện chung của 999 gia đình khách hàng và Saigon Co.op.

Cụ thể, chương trình "Đón nhận kỷ lục, trao triệu niềm tin" tặng đến 99 điểm thưởng cho mỗi hóa đơn mua hàng từ 990.000 đồng; áp dụng từ ngày 30-6 đến 13-7 cho khách hàng thành viên Đồng/Bạc/Vàng/Bạch kim. Cùng thời gian này, hàng trăm mặt hàng được khuyến mãi đồng giá 9.000 đồng, 99.000 đồng trở lên trong chương trình "Đồng giá kỷ lục - Khuyến mãi liên tục". Trong đó, các sản phẩm được bán đồng giá 9.000 đồng bao gồm: bao tay Co.op Select tiện dụng; túi nhựa thực phẩm Co.op Select 17x25 cm - 120 túi; ly giấy Co.op Select 120 ml - 20 cái. Các sản phẩm: khăn Co.op Select 60x120 cm các màu, quần short nam lưng thun Co.op Select KH04, quần short nam lưng thun Co.op Select P1/2/3 - M/L/XL/2XL/3XL, gạo Nàng Hoa Co.op Select 5 kg thì được bán đồng giá 99.000 đồng.

Co.opmart giảm giá sâu hàng loạt mặt hàng nhu yếu phẩm trên cả nước từ nay đến hết ngày 13-7

Dịp này, hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op đồng thời giảm giá đến 30% cho khách hàng Đồng/Bạc khi mua các sản phẩm thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo trong chương trình; khách hàng Vàng/Bạch kim được giảm đến 40%.

Chương trình "Size to giá hời, niềm vui phơi phới" giảm giá 30% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn cho các sản phẩm: kem đánh răng Close Up bạc hà/tinh thể băng tuyết 230 g, giá 43.000 đồng giảm còn 34.900 đồng, tặng kèm 1 tuýp kem đánh răng Close Up 60 g; bột giặt Attack khử mùi hương anh đào/oải hương/ngày sảng khoái giá 178.000 đồng giảm còn 134.000 đồng/bịch; nước giặt Ariel cửa trên hương downy nước hoa túi 3,9 kg giá gốc 245.000 đồng nay còn 184.900 đồng/bịch. Giấy vệ sinh E’MOS Prem 2 lớp 10 cuộn/giấy vệ sinh PREMIER Deluxe 3 lớp 10 cuộn giá khuyến mãi chỉ còn 73.000 đồng/lốc; sữa tắm Hazeline mát xa cam cherry/matcha và lựu đỏ/yến mạch dâu tằm 1 kg/1,2 kg ưu đãi đến 30%.



Bên cạnh các mục tiêu phát triển, Saigon Co.op không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với người tiêu dùng và cộng đồng, xứng đáng là một tổ chức hợp tác xã tiêu biểu có tầm vóc và quy mô trên cả nước, luôn được khách hàng và đối tác tín nhiệm, tin yêu.