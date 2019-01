Ngắm “cụ me” 100 tuổi, giá hàng chục triệu đồng

30/01/2019 15:07

Ông Trần Phước Quang bên cây me hơn 100 năm của mình

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời khắc đón chào năm mới. Vì thế, lượng hoa kiểng phục vụ Tết hiện đã tràn ngập tại các chợ hoa kiểng ở miền Tây, với đầy đủ chủng loại, màu sắc. Trong số đó, nhiều loại cây độc, lạ có giá trăm triệu đồng/cây có mặt tại các chợ hoa kiểng khiến cho nhiều người phải… ngước nhìn.



Cây me hơn 100 năm được ông Quang rao bán 55 triệu đồng tại chợ hoa kiểng Bạc Liêu

Tại chợ hoa kiểng Bạc Liêu nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), một cây me hơn 100 năm và cây ổi gần 40 năm được ông Trần Phước Quang (49 tuổi; ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) rao bán với giá 55 triệu đồng và 35 triệu đã gây ‘sốt’ trên thị trường Bạc Liêu vào dịp Tết Nguyên đán năm này.

Với dáng tàn thông vô cùng độc đáo, cây me có chiều cao 90 cm, hoành thân khoảng 1,7 m

Theo ông Quang, ông mua cây me này từ một người hàng xóm ở Vĩnh Long khoảng 2 năm trước. "Cây me hơn 100 năm, cành lá sum sê, không người tỉa tót. Tôi đi ngang và thấy gốc me to, đẹp quá nên phải quay lại ngỏ ý với người chủ để mua gốc cây me này. Sau nhiều lần thuyết phục, người hàng xóm mới đồng ý bán", ông Quang tiết lộ.

Ở phần gốc và thân to hơn 1 m với nhiều vết u nần, khúc khuỷu in hằn dấu vết của thời gian trông rất đẹp mắt

Qua 2 năm chăm sóc chu đáo, cây me hiện tại có chiều cao khoảng 90 cm, bề hoành thân khoảng 1,7 m, có nhiều nhánh xòe xung quanh. Từ phần gốc của cây lên đều được ông Quang phân theo tán tàn thông, uốn lượn kiểu cổ kính. Ở phần gốc và thân to hơn một mét với nhiều vết u nần, khúc khuỷu in hằn dấu vết của thời gian trông rất đẹp mắt.

Do tàn cây me vừa nên mỗi năm cho trái được 2 vụ với khoảng 150 trái

Cây ổi gần 40 năm cũng được ông Quang mua từ một hàng xóm trồng trong vườn nhà. Cây ổi có chiều cao 70 cm, hoành khoảng 1 m. Cũng như cây me, từ phần gốc của cây lên đều được ông Quang phân theo tán tàn thông với dáng vẻ vô cùng độc đáo. Cây ổi này được ông Quang trồng trong một hình chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều cao khoảng 60 cm (tính từ mặt đất lên đến mặt chậu).

Ngoài cây me hơn 100 năm, ông Quang còn trưng bày cây ổi gần 40 năm

Ông Quang cho biết thêm, cây me mỗi năm cho trái được 2 vụ với khoảng hơn 150 trái để tàn của cây me vừa đủ sức, trái me khi ăn có vị chua. Còn cây ổi do mới cắt tỉa lại nên chưa ra trái. Khi ra trái thì ổi có vị ngọt, ruột màu hồng.

Tin - ảnh: PHÚC NGUYÊN