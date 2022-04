Phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm mạnh

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy trong 3 tháng đầu năm, các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của DN đã hạ nhiệt so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 3-2022 chỉ có 2 đợt phát hành trái phiếu DN ra công chúng và 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.130 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm khá mạnh: 24,17% so với cùng kỳ, chỉ đạt 30.998 tỉ đồng.

Người phụ trách khối tài chính một ngân hàng cổ phần tại TP HCM cho biết ngân hàng ông chưa tham gia thị trường trái phiếu DN vì đánh giá rủi ro của phân khúc này ở khá cao. Đặc biệt, sau những biến cố liên quan đến đợt hủy các lô trái phiếu của nhóm công ty Tân Hoàng Minh vừa qua, ngân hàng càng cân nhắc việc tham gia thị trường trái phiếu DN thời điểm hiện tại.