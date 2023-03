Ngày 2-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát đi cảnh báo lừa đảo mời chào rút tiền mặt thẻ tín dụng.



Theo đó, kẻ gian sử dụng SIM rác điện thoại, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc website nhắn tin khách hàng giới thiệu là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính để mời chào, hỗ trợ dịch vụ phát hành thẻ tín dụng và rút tiền mặt. Kẻ gian cũng có thể tư vấn cho chủ thẻ chuyển đổi giao dịch thành khoản trả góp với mức phí, lãi suất thấp.

Sau khi chủ thẻ đồng ý sẽ yêu cầu cung cấp thông tin thẻ như số CVV, số thẻ, mã OTP… rồi thực hiện giao dịch trực tuyến bằng thông tin khách hàng vừa cung cấp để chiếm đoạt tiền.

"Sacombank không có dịch vụ rút tiền mặt qua bất kỳ kênh giao dịch, đơn vị nào khkasc ngoài giao dịch rút tiền ATM hoặc POS tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Do đó, khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi chào mời, hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng" – ngân hàng này khuyến cáo.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng cảnh báo đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn tiếp cận, chào mời hỗ trợ khách hàng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ; đồng thời thông báo khách hàng sẽ nhận được 1 mã hợp đồng gửi đến số điện thoại (thực tế đây là mã OTP của giao dịch trừ tiền từ thẻ tín dụng). Nếu khách hàng cung cấp mã số này, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt tiền qua các giao dịch thanh toán mua sắm online, ví điện tử…

Thời gian qua, các ngân hàng liên tục cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao nhưng vẫn có không ít khách hàng bị lừa hoặc suýt mất tiền oan.

Các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của kẻ gian

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cho biết vừa giúp khách hàng ngăn chặn chiêu thức lừa đảo 1,1 tỉ đồng. Cụ thể, bà H.T.T.H (ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nhận được điện thoại từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy và gửi cho bà H. hình ảnh các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt khẩn cấp đối với bà H. do những kẻ lừa đảo giả mạo để uy hiếp bà.

Tiếp đó, chúng yêu cầu bà H. đi mua 1 điện thoại di động mới, tạo một tài khoản ngân hàng, sau đó làm theo yêu cầu của chúng là chuyển hết số tiền đang có vào tài khoản đã tạo.

Bà H. đã đến VietABank chi nhánh Đức Phổ (Quảng Ngãi) để thực hiện việc rút tiền từ các sổ tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng.

Sau khi nghe bà H. tiết lộ về mục đích rút tiền, cán bộ nhân viên VietABank Đức Phổ nhận thấy đây là cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo và ngay lập tức trấn an khách hàng, đồng thời liên hệ đến công an thị xã Đức Phổ kịp thời giúp khách hàng thoát khỏi vụ việc lừa đảo.

Từ sự việc trên, VietABank khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác với các cuộc gọi lạ, đặc biệt là các cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin tài khoản; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng lạ.