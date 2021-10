Chiều 12-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2021.



Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì họp báo

Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng tính dụng tăng ngay từ đầu năm và cải thiện hơn cùng kỳ năm 2020. Đến ngày 7-10-2021, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,42% so với cuối năm 2020, cao hơn đáng kể so với cùng năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 5,48%), tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 5,65% so với cuối năm 2020 và tăng 11,56% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Đào Minh Tú khẳng định NHNN sẽ tạo điều kiện mở rộng tín dụng nếu nền kinh tế cần thiết, nhưng không đặt ra vấn đề hạ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp cận tín dụng để bảo đảm an toàn.

Tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu, không chỉ trung, dài hạn mà ngay tại nợ xấu trước mắt. "Dễ dãi với tín dụng hôm nay có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt cho tương lai"- Phó thống đốc Thường trực nói và khẳng định NHNN luôn song hành mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ nền kinh tế với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trong điều hành lãi suất, từ đầu năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các tổ chức tín dụng chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, góp phần hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cuối tháng 8-2021 tiếp tục giảm so với tháng 12-2020.

Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại cuộc họp báo

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Cụ thể, với Chương trình cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất (theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng), đến cuối tháng 9-2021, NHNN đã giải ngân tái cấp vốn 462 tỷ đồng đối với Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay theo Nghị quyết 68 số tiền là 461 tỉ đồng cho 918 khách hàng vay vốn để trả lương 130.741 lượt người lao động.

Về tháo gỡ khó khăn cho thu mua, tiêu thụ lúa gạo, sau hơn 01 tháng kể từ khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn 5747/NHNN-TD, dư nợ cho vay thu mua, tiêu thụ lúa gạo tại khu vực ĐBSCL đã tăng gần 5.000 tỉ đồng, hạn mức cấp tín dụng tăng 1.500 tỉ đồng .