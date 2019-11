Trụ sở VPĐD của Vietcombank tại Mỹ được đặt tại phòng 1428, tòa nhà One Rockefeller Plaza, thuộc khu Trung tâm Manhattan, TP New York (Tiểu bang New York). Văn phòng này sẽ thực hiện các chức năng kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân tích thị trường và ngành tài chính - ngân hàng; hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại Mỹ; tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là đối tác của Vietcombank trong các quan hệ đầu tư, kinh doanh tại thị trường Mỹ.



Như vậy, Vietcombank là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên hiện diện tại Mỹ, khẳng định tầm vóc, vị thế và là bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của Vietcombank trong mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới.

Khai trương văn phòng đại diện Vietcombank tại Mỹ

Nói về chặng đường thành lập VPĐD tại Mỹ, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, cho biết: Năm 2017, trên cơ sở sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank triển khai các thủ tục để thành lập VPĐD tại Mỹ. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các tư vấn luật trong nước và quốc tế, cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Vietcombank và sau một thời gian thẩm định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chính thức phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập vào ngày 26-10-2018. Tiếp đến, ngày 17-6-2019, Vietcombank được Cơ quan Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) ban hành Giấy phép hoạt động cho VPĐD của Vietcombank tại Mỹ.

"Việc một ngân hàng thương mại của Việt Nam vượt qua được những điều kiện khắt khe để được các cơ quan quản lý Mỹ cấp phép hoạt động cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đã thực sự hội nhập và đáp ứng nhiều chuẩn mực quốc tế" - ông Nghiêm Xuân Thành nhận định.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) và ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao quyết định Trưởng văn phòng đại diện Vietcombank tại Mỹ

Ông Đặng Đình Quý - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - đánh giá Vietcombank không ngừng mở rộng mạng lưới trong nước, quốc tế đã khẳng định uy tín cho hoạt động ngân hàng Việt Nam trước cộng đồng tài chính khu vực và thế giới; góp phần tạo thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Theo Vietcombank, Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với doanh số thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng (đạt 50,8 tỉ USD vào cuối năm 2017; 58,8 tỉ USD vào cuối năm 2018 và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu đã lên đến 35,4 tỉ USD). Việt Nam hiện xếp thứ 9 về xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 27 và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ. Cùng với việc thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Mỹ, VPĐD của Vietcombank tại Mỹ sẽ là cơ quan đại diện của ngân hàng tại Mỹ để hỗ trợ phát triển kinh doanh tại thị trường rộng lớn này.

VPĐD của Vietcombank tại Mỹ chính thức hoạt động đã bổ sung vào mạng lưới hoạt động ngoài nước của Vietcombank gồm: Công ty tài chính tại Hồng Kông, Công ty chuyển tiền tại Mỹ, Văn phòng đại diện tại Singapore, Ngân hàng con tại Lào. Ngoài ra, trong tháng 10-2019, Vietcombank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập Chi nhánh tại Úc.