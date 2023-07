Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, năm 2022 xuất khẩu tôm đạt kỷ lục 4,3 tỉ USD nhưng 6 tháng đầu năm nay giảm mạnh tới gần 32% so với cùng kỳ, đạt giá trị 1,5 tỉ USD. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh sản lượng tôm tăng nhẹ (4,1%) nhưng giá trị xuất khẩu giảm sâu trong 6 tháng đầu năm. Hiện nay, thị trường đang ấm lên do nhu cầu tiêu dùng cuối năm cũng như tồn kho ở các thị trường giảm. Bộ NN-PTNT tăng cường các hoạt động kết nối thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, góp phần cho mục tiêu xuất khẩu 55 tỉ USD nông - lâm - thủy sản được Chính phủ giao. Ông Nam cũng nhấn mạnh hiện công tác kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu đang thực hiện tốt, tỉ lệ vi phạm rất thấp, các bên liên quan cần lưu ý, tránh tình trạng thổi phồng, gây ảnh hưởng uy tín thủy sản Việt Nam khiến đối thủ lợi dụng. Ngành tôm sẽ đẩy mạnh truyền thông hình ảnh tôm sinh thái tại vùng lúa tôm hơn 200.000 ha ở ĐBSCL - sản phẩm cao cấp, đặc hữu của Việt Nam.



l Cùng ngày, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo "Giải pháp môi trường phát triển bền vững ngành tôm". Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho hay Bạc Liêu là một trong 3 địa phương có diện tích và sản lượng nuôi tôm đứng đầu cả nước với hơn 140.000 ha. Bên cạnh những hiệu quả tích cực, nghề nuôi tôm cũng đặt ra thách thức về vấn đề ô nhiễm môi trường. "Môi trường trong nuôi trồng thủy sản được đánh giá là đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành mối đe dọa tiềm ẩn. Nếu chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà không xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm và xả thải ra môi trường sẽ trở thành trở ngại lớn trong tương lai" - ông Thiều đánh giá.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ, giới thiệu những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả nhưng vẫn bảo vệ được môi trường như: tận dụng nước thải từ nuôi tôm công nghiệp để nuôi artemia, khuyến khích hộ nuôi xây dựng hồ chứa xử lý nước thải trong nuôi tôm…

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng ngành tôm chỉ thật sự phát triển bền vững khi tư duy, nhận thức của người dân thay đổi và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương nghiên cứu thành lập hiệp hội ngành hàng tôm ở ĐBSCL với sự tham gia của "4 nhà": nhà nước - nhà khoa học - nhà nông và doanh nghiệp để thúc đẩy ngành hàng phát triển.