Cụ thể, giá thép xây dựng các loại từ đầu tháng 2 đã được các doanh nghiệp sản xuất điều chỉnh tăng thêm trung bình 200.000-400.000 đồng/tấn.

Cá biệt, giá thép Việt Nhật tăng tới hơn 700.000 đồng/tấn. Hiện thép D10 CB300 và CB240 của doanh nghiệp này có giá tới 15,58 triệu đồng/tấn.

Còn thép Hòa Phát ở khu vực miền Bắc tăng 210.000 đồng/tấn với giá lên 15,15 triệu đồng/tấn với thép D10 CB240, còn thép D10 CB300 lên 15,23 triệu đồng/tấn.

Ở miền Nam, thép Hòa Phát D10 CB300 có giá 15,12 triệu đồng/tấn, thép D10 CB240 giá 15,17 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Ý cũng được điều chỉnh tăng khoảng 200.000 đồng/tấn lên khoảng 15,1 triệu đồng/tấn với thép D10 CB240 và lên 15,2 triệu đồng tấn với thép D10 CB300.

Giá thấp hơn một chút, thép Việt Đức sau điều chỉnh lên 14,9-15,1 triệu đồng/tấn với 2 loại thép phổ biến trên.



Thép Hoà Phát điều chỉnh tăng 3 lần trong 1 tháng qua

Sau khi các hãng sản xuất thép đồng loạt điều chỉnh giá bán, các đại lý cũng điều chỉnh tăng theo, đẩy giá bán lẻ thép xây dựng tăng mạnh lên gần 17.000 đồng/kg thép.

Cụ thể, sắt thép Việt Nhật (VinaKyoei) giá 2-2 có giá 16.8000 đồng/kg; thép Pomina 16.400 đồng/kg; thép thương hiệu Hòa Phát giá 16.600 đồng/kg; sắt thép Miền Nam giá 16.500 đồng/kg.

Đại diện Công ty Thép Pomina ông Đỗ Duy Thái cho biết công ty đã đã tăng 3 lần từ đầu năm với mức tăng gần 1 triệu đồng/tấn. Nguyên nhân là do nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Ông dự báo thị trường thép sẽ còn tăng do nhu cầu thép ở các nước trên thế giới tăng, cụ thể là Trung Quốc, Ấn Độ và cả Châu Âu….

Còn Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), lý do thép tăng là vì than cốc đã tăng hơn 52 USD/tấn so tháng 12-2022, lên 282,5 USD/tấn. Giá thép phế liệu cũng tăng thêm 500.000-700 đồng/tấn lên 8,9-9,5 triệu đồng/tấn… Giá phế liệu nhập khẩu cũng tăng mạnh 50 USD/tấn, lên 400 USD/tấn từ cuối tháng 12/2022/

Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải giao tháng 5-2023 đã lên mức 4.155 nhân dân tệ/tấn, giao tháng 10-2023 giảm nhẹ 4.106 nhân dân tệ/tấn.